Bóng đá trong nước

Giải bóng đá nữ VĐQG 2026: Chung kết sớm trên sân Ngãi Giao

SGGPO

Các trận đấu của vòng 9 giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2026 diễn ra vào ngày 3-8 với trận cầu tâm điểm trên sân Ngãi Giao giữa hai đội TPHCM I và Hà Nội I, bộ đôi đang tranh chấp ngôi vô địch mùa giải năm nay.

TPHCM I có nhiều thuận lợi trước vòng 9. Ảnh: VFF
TPHCM I có nhiều thuận lợi trước vòng 9. Ảnh: VFF

Các cô gái TPHCM I hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng cùng thành tích ấn tượng với 7 thắng, 1 hòa đạt 22 điểm. Cô trò HLV Kim Chi đang hơn Hà Nội I đúng 3 điểm nên trận đấu này mang ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc đua vô địch. Một chiến thắng nhẹ nhàng cũng đủ giúp đội chủ nhà chạm 1 tay vào Cúp vô địch mùa này.

Phong độ ổn định hiện tại của TPHCM I từ đầu mùa và thuận lợi khi thi đấu trên sân nhà sẽ gia tăng hy vọng để Huỳnh Như và các đồng đội đạt mục tiêu. Lợi thế đá sân nhà cùng điểm số sẽ giúp TPHCM I thoải mái về tâm lý khi chỉ cần hòa cũng đạt yêu cầu. Ngược lại sẽ là thách thức lớn cho các cô gái Hà Nội khi vẫn luôn thất thế trước TPHCM I trong những mùa vừa qua.

Hai trận còn lại cũng được đánh giá cân sức giữa TPHCM II - Hà Nội II (sân Thành Long) và Than KSVN - Phong Phú Hà Nam (sân Thái Nguyên). Than KSVN đang có phong độ tốt và hướng mục tiêu giành 3 điểm ở vòng này để hướng vào top 3.

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LÊ ANH

Từ khóa

TPHCM I TPHCM II Sân Thái Nguyên Than KSVN Sân Thành Long Hà Nội II Phong Phú Hà Nam Huỳnh Như Kim chi Cúp vô địch

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