Lượt 10 giải nữ VĐQG 2026: TPHCM I đến gần ngôi vô địch

Tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng, đội TPHCM I đã giành chiến thắng cách biệt 3-0 trước Hà Nội I vào chiều 3-8. Qua đó, Huỳnh Như và các đồng đội đã gia tăng khoảng cách về điểm số với chính Hà Nội I sau lươt 10 giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026.

Dù thi đấu đầy nỗ lực nhưng Vạn Sự cùng các đồng đội không ngăn được trận thua đậm trước TPHCM I.

Tiếp tục thi đấu trên sân nhà, TPHCM I nhập cuộc với lối chơi chắc chắn, kiểm soát tốt khu vực giữa sân. Trong khi Hà Nội I cũng nhập cuộc thận trọng, duy trì đội hình hợp lý và không để lộ nhiều khoảng trống. Hiệp 1 diễn ra với thế trận chặt chẽ khi cả hai đội đều không tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm.

Bước ngoặt đến ngay đầu hiệp 2. Phút 51, Trần Thị Thu Thảo dứt điểm chính xác mở tỷ số cho TPHCM I. Bàn thắng giúp đội chủ nhà thi đấu hưng phấn hơn, trong khi Hà Nội I buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Tận dụng những khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương, K’Thủa lần lượt lập công ở các phút 63 và 78, ấn định chiến thắng 3-0 cho TPHCM I.

Ở trận đấu khác, Hà Nội II và TPHCM II đã cống hiến màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Hai bàn thắng của Linh Trang và Hoàng Hà giúp Hà Nội II dẫn trước 2-0. Tuy nhiên, TPHCM II không bỏ cuộc khi Trà Mi rút ngắn tỷ số trước khi Như Ý ghi bàn ở phút bù giờ thứ 8, mang về trận hòa 2-2 đầy kịch tính.

TPHCM II và Hà Nội II bất phân thắng bại với tỷ số 2-2.

Trận còn lại diễn ra trên sân Cửa Ông, Phong Phú Hà Nam giành trọn 3 điểm sau chiến thắng 2-0 trước Than KSVN. Hồng Huế và Y Za Lương lần lượt ghi bàn ở các phút 72 và 77, giúp đội bóng Hà Nam tiếp tục duy trì cuộc bám đuổi trong nhóm dẫn đầu.

Với kết quả này, TPHCM I tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng và tạo khoảng cách 6 điểm so với chính Hà Nội I để bứt xa ở ngôi đầu bảng. Sau lượt trận thứ 10, Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026 sẽ tạm nghỉ để đội tuyển nữ Việt Nam tập trung, chuẩn bị cho chiến dịch tham dự ASIAD 20 diễn ra vào tháng 9 tại Nhật Bản.

Tin liên quan Giải bóng đá nữ VĐQG 2026: Chung kết sớm trên sân Ngãi Giao

LÊ ANH