Đội tuyển Indonesia ém quân ở Jakarta, chưa vội di chuyển đến Bogor

Cùng nhanh chóng di chuyển để chuẩn bị cho cuộc so tài được ví như “siêu kinh điển” vào tối 3-8, nhưng đội tuyển Indonesia chưa vội đến thành phố Bogor mà ém quân tại thủ đô Jakarta. Trong khi đó thầy trò HLV Kim Sang-sik đã ổn định mọi thứ tại thành phố này vào ngày 1-8.

Indonesia thận trọng trước cuộc tiếp đón đội tuyển Việt Nam.

Hành trình di chuyển của đội tuyển Việt Nam khá nhọc sức. Khởi hành từ sân bay Nội Bài vào trưa 1-8 sang sân bay quốc tế Soekarno-Hatta (Jakarta), sau đó đội tuyển Việt Nam tiếp tục di chuyển gần hai giờ bằng xe buýt tới Bogor – địa điểm diễn ra trận đấu trên sân vận động Pakansari.

Cũng chính việc mất sức cũng như thời gian di chuyển nên ngày 1-8 đội không tiến hành tập luyện mà chủ yếu để các cầu thủ phục hồi thể trạng tại chỗ. Đến ngày 2-8 mới ra sân tập trên sân vận động Pakansari, cũng là buổi tập duy nhất trên sân được tổ chức cho trận đấu này.

Trận hòa Singapore hôm ra quân đã buộc đội tuyển Việt Nam không được khinh suất ở chuyến làm khách tại Indonesia, chí ít cũng phải giành được 1 tỷ số hòa. Khoảng cách giữa hai trận đấu là ngắn ngày nên ưu tiên hàng đầu của HLV Kim Sang-sik là phục hồi thể lực cho các cầu thủ khi Indonesia vốn là đối thủ đẳng cấp và có nền tảng thể lực rất tốt.

Đội tuyển Việt Nam làm thủ tục nhận phòng khi đến khách sạn lưu trú ở thành phố Bogor

Indonesia vốn không mất nhiều sức qua trận thắng 3-0 trước Timor Leste hôm 31-7. Nhiều trụ cột đến khoảng giữa hiệp hai mới được tung vào sân, và chính nhóm cầu thủ trên đã góp công vào những bàn thắng muộn ở trận này.

Đội tuyển Indonesia cũng nhanh chóng di chuyển về nước sau chuyến làm khách trước Timor Leste. Tuy nhiên, thay vì di chuyển ngay tới Bogor, thầy trò HLV trưởng Indonesia tiếp tục đóng quân tại Jakarta để tập luyện và phục hồi thể lực. Dự kiến Indonesia di chuyển tới Bogor vào ngày thi đấu nhằm đảm bảo điều kiện chuẩn bị tốt nhất.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia sẽ diễn ra trên sân vận động Pakansari vào 20g30 ngày 3-8.

QUỐC CƯỜNG