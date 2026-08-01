Điểm tựa Patrik Lê Giang

Trong ngày đội tuyển Việt Nam kiểm soát thế trận, tạo ra hàng loạt cơ hội nhưng không thể tìm được bàn thắng vào lưới Singapore, chính sự tập trung cùng phản xạ xuất thần từ Patrik Lê Giang đã giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tránh khỏi thất bại ở lượt trận thứ 3 bảng A thuộc ASEAN Cup 2026.

Thủ môn Patrik Lê Giang có thể xem là tuyển thủ Việt Nam thi đấu tốt nhất ở cuộc so tài với Singapore. ẢNH: MINH HOÀNG

HLV Kim Sang-sik từ lâu đã đánh giá cao năng lực của Lê Giang, xem anh là một trong những nhân tố có thể nâng tầm chất lượng hàng thủ đội tuyển Việt Nam. Vì vậy, ngay khi thủ thành sinh năm 1992 hoàn tất thủ tục nhập tịch sau thời gian dài chờ đợi, ông Kim lập tức trao cơ hội cho anh. Không phải ngẫu nhiên khi Lê Giang, dù là tân binh, vẫn được trao suất bắt chính trong 3 trận đấu gần nhất của nhà đương kim vô địch ASEAN Cup.

Bằng thực lực đã được chứng minh trong nhiều mùa giải khoác áo Công an TPHCM (tiền thân là CLB TPHCM), Lê Giang nhanh chóng thích nghi với môi trường đội tuyển. Trong trận giao hữu với Myanmar hay cuộc so tài với Timor Leste ở ngày ra quân ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam chơi áp đảo và giành những chiến thắng cách biệt. Do đối thủ không tạo ra quá nhiều sức ép, Lê Giang chưa có nhiều “đất diễn” để thể hiện.

Tuy nhiên, điều đó không làm giảm giá trị của Lê Giang. Bởi thủ môn không chỉ được đánh giá qua số lần cứu thua, mà còn nằm ở sự chắc chắn, khả năng chỉ huy hàng thủ và đặc biệt là việc duy trì sự tập trung trong những thời điểm ít phải hoạt động. Trước Singapore, Lê Giang thực sự có màn trình diễn nổi bật.

Khi đội tuyển Việt Nam dâng cao tìm kiếm bàn thắng, khoảng trống phía sau hàng phòng ngự để lộ rất lớn. Từ quả đá phạt của Nakamura ở phút 77, hàng thủ Việt Nam đứng nhìn Jacob Mahler thoát xuống đối mặt với Lê Giang. Trong tình huống quyết định, thủ môn đội tuyển Việt Nam đã băng ra đúng thời điểm và giành chiến thắng trước tiền đạo đối phương. Không chỉ cứu thua trong pha đối mặt, Lê Giang còn tạo áp lực khiến Shawal Anuar không thể tận dụng cơ hội đá bồi ở cự ly gần.

Đến cuối trận, một cú sút khác của Shawal Anuar bên ngoài vòng cấm chạm vào Đoàn Văn Hậu khiến bóng đổi hướng, nhưng Lê Giang vẫn kịp phản ứng để giải nguy cho đội tuyển Việt Nam. Hai tình huống cứu thua liên tiếp ấy trở thành điểm nhấn trong ngày các tuyển thủ Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội. Thậm chí, có thể xem anh là tuyển thủ Việt Nam thi đấu xuất sắc nhất ở trận gặp Singapore.

Lê Giang vẫn luôn thể hiện khát khao được cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Mỗi lần khoác áo đội tuyển quốc gia, anh xem đó là cơ hội để chứng minh sự lựa chọn của HLV Kim Sang-sik là hoàn toàn đúng đắn. Trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup, đội tuyển Việt Nam cần những cầu thủ giàu kinh nghiệm, bản lĩnh, có tinh thần chiến đấu và đủ khả năng trở thành điểm tựa vững chắc như Lê Giang.

HỮU THÀNH