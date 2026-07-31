Bảng A: Việt Nam - Singapore (FPT Play trực tiếp lúc 20 giờ ngày 31-7): Ưu thế nghiêng về đội chủ nhà

Trước trận đấu với Việt Nam tại sân Mỹ Đình, giới truyền thông Singapore liên tục nhắc đến thất bại của đội nhà ở bán kết ASEAN Cup 2024, coi đó là bài học để đội tuyển Singapore nỗ lực thay đổi.

HLV Kim Sang-sik và cầu thủ Đình Bắc tại buổi họp báo trước trận đấu, ngày 30-7. Ảnh: MINH HOÀNG

Kể từ chiến thắng 1-0 năm 1998 trên sân Hàng Đẫy với pha ghi bàn bằng lưng của trung vệ Sasi Kuma để đăng quang Tiger Cup (tiền thân của ASEAN Cup), đến khi Singapore vô địch Đông Nam Á lần thứ 3 vào năm 2007, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa có danh hiệu nào ở khu vực. Nhưng đến thời điểm này, đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội để cân bằng thành tích 4 lần vô địch của Singapore. Những bước tiến của bóng đá Việt Nam là điều mà Singapore đang muốn học theo.

Bằng chứng là, sau khi để thua Việt Nam 2 trận lượt đi và về ở bán kết ASEAN Cup 2024 (đều là tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son ghi bàn), bóng đá Singapore quyết định thay đổi: mở rộng chính sách nhập tịch và tăng cường đào tạo trẻ. Thành quả đến nhanh chóng. Đội tuyển Singapore lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng loại để giành vé tham dự VCK ASIAN Cup 2027. Trước đây, họ từng dự giải đấu này vào năm 1984 nhưng chỉ với tư cách chủ nhà. Tuy nhiên, như tờ The Straits Times nhận định: “Còn rất lâu để Singapore tiến đến gần trình độ của Việt Nam”.

Bước vào cuộc đối đầu trên sân Mỹ Đình tối 31-7, đội tuyển Việt Nam đang hưng phấn sau chiến thắng 7-0 trước Timor Leste ở ngày ra quân. Việc có đến 6 ngày nghỉ giúp các học trò của HLV Kim Sang-sik có ưu thế rõ rệt về nền tảng thể lực so với Singapore khi vừa phải trải qua hai trận đấu liên tiếp với cường độ cao. Tuy nhiên, Singapore cũng có những toan tính riêng. Họ đã có 2 trận thắng trước Campuchia và Timor Leste, và còn trận cuối trước Indonesia trên sân nhà sau 6 ngày nữa. Một điểm tại Mỹ Đình sẽ được xem là thành công và Singapore có lý do để phòng ngự cầu hòa.

Tuyển thủ Quang Hải tâng bóng trong buổi tập cùng đội tuyển Việt Nam, ngày 30-7. Ảnh: MINH HOÀNG

Đánh giá được mức độ khó khăn, HLV Kim Sang-sik tỏ ra thận trọng khi cho đội tuyển Việt Nam tập kín trong những ngày qua để hoàn thiện hệ thống phòng ngự, tránh những sai số khi chuyển đổi trạng thái. Trong tay HLV người Hàn Quốc có nhiều giải pháp ở hàng công, nhất là khi tiền vệ nhập tịch Tài Lộc đã trở lại tập luyện sau khi vắng mặt trận đầu, thì ở tuyến phòng ngự, sự ăn ý giữa các trung vệ với nhau, hay giữa hậu vệ với thủ môn Patrick Lê Giang vẫn là một dấu hỏi. Bên cạnh đó, hàng phòng ngự Việt Nam cũng chưa thực sự giỏi trong chống phản công.

Nhưng với lợi thế sân nhà, thể lực tốt hơn, đội hình đầy đủ tinh binh, mục tiêu của Việt Nam phải là 3 điểm trọn vẹn để tạo đà tâm lý thuận lợi trước trận "chung kết sớm" với Indonesia sau đó 4 ngày. Thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng đang có chuỗi bất bại 18 trận liên tiếp kể từ tháng 9-2024.

Đội hình dự kiến Việt Nam (3-4-3): Patrik Lê Giang; Văn Hậu, Thành Chung, Xuân Mạnh; Tiến Anh, Quang Hải, Hoàng Đức, Văn Vĩ; Đình Bắc, Xuân Son, Hoàng Hên. Singapore (4-3-3): Mahbud; Fandi Irfan, Harun, Tan Han Wei, Ui Yong Song; Stewart, Nakamura, Shahiran; Abdullah, Kweh Glen, Fandi Ilhan.

HLV Kim Sang-sik: Việt Nam tự tin hướng đến chiến thắng

Đội tuyển Singapore đang đứng đầu bảng A với 6 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn đội tuyển Việt Nam 1 trận. Tuy nhiên, với ưu thế sân nhà Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn ở vạch xuất phát.

"Trận đấu này rất quan trọng. Chúng tôi cần một chiến thắng để tiếp tục hành trình đầy khó khăn ở phía trước. Tuyển Việt Nam có những ngày hồi phục tốt, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng với quyết tâm giành chiến thắng. Hy vọng đông đảo khán giả đến sân để cổ vũ và tiếp thêm động lực cho đội tuyển giành kết quả tốt", HLV Kim Sang-sik phát biểu tại buổi họp báo trước trận đấu vào trưa 30-7.

Đánh giá về đối thủ, HLV người Hàn Quốc nói: “So với hai năm trước, Singapore mạnh hơn rất nhiều. Chúng tôi có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật và nỗ lực giành kết quả tích cực trong trận đấu ngày mai. Nhiệm vụ của tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026 là bảo vệ ngôi vô địch. Chúng tôi lấy áp lực đó làm động lực và sự tự tin giành chiến thắng trước bất cứ đối thủ nào".

Trong khi đó, HLV Gavin Lee của Singapore nhận định, đội tuyển Việt Nam là đối thủ hoàn toàn khác với Campuchia và Timor Leste.

Đội chủ nhà là một tập thể tốt, có HLV tốt và một số cầu thủ nổi trội ở vị trí cụ thể, nên Singapore phải tập trung cao nhất. "Chúng tôi có kết quả tốt ở 2 trận đầu tiên và tôi nghĩ với tiềm năng hiện tại, đội có thể giành chiến thắng. Việc của chúng tôi là giữ phong độ, tiếp tục là phiên bản tốt nhất của chính mình để có 3 điểm", HLV Gavin Lee tự tin nói.

QUỐC CƯỜNG

ĐĂNG LINH