Báo Singapore so sánh Nguyễn Xuân Son với Erling Haaland

Trước cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam và Singapore tại lượt trận thứ 3 bảng A thuộc ASEAN Cup 2026, báo The Straits Times (Singapore) đã dành nhiều lời khen ngợi cho tiền đạo Nguyễn Xuân Son, thậm chí ví chân sút nhập tịch này là "Haaland của Hà Nội" nhờ phong độ ghi bàn ấn tượng và khả năng săn bàn đáng sợ.

Nguyễn Xuân Son thể hiện sự càn lướt trước Timor Leste. ẢNH: ANH KHOA

Trong bài viết với tiêu đề “Hanoi Haaland” looks to heap more ASEAN C'ship misery on Lions", tờ báo hàng đầu Singapore nhận định Xuân Son sẽ là mối đe dọa lớn nhất với đội tuyển Singapore ở trận đấu diễn ra ngày 31-7 trên sân Mỹ Đình. Theo The Straits Times, các cầu thủ Singapore hẳn vẫn chưa quên cơn ác mộng mang tên Rafaelson, người đã ghi tới 3 bàn trong 2 lượt bán kết ASEAN Cup 2024, góp công lớn giúp Việt Nam đánh bại Singapore với tổng tỷ số 5-1 để giành quyền vào chung kết.



Tờ báo này cho biết ngay trong giải đấu đầu tiên khoác áo tuyển Việt Nam, Xuân Son đã tỏa sáng rực rỡ khi giúp "Những chiến binh Sao Vàng" giành chức vô địch ASEAN lần thứ 3 trong lịch sử. Cá nhân tiền đạo sinh năm 1997 còn giành cú đúp danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải và Vua phá lưới với 7 bàn thắng.

The Straits Times đánh giá rằng với thể hình cao 1,85 m, sức mạnh vượt trội cùng khả năng dứt điểm lạnh lùng, Xuân Son khiến nhiều người liên tưởng đến siêu sao Erling Haaland. Báo Singapore viết rằng người ta "khó cưỡng lại việc gọi anh là 'Haaland của Hà Nội'", đồng thời nhấn mạnh hiệu suất ghi bàn của tiền đạo tuyển Việt Nam thậm chí còn tốt hơn chân sút người Na Uy ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Sau khi ghi 1 bàn trong chiến thắng 7-0 của Việt Nam trước Timor Leste ở lượt trận mở màn, Xuân Son đã nâng thành tích lên 12 bàn chỉ sau 10 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Chia sẻ sau trận đấu, tiền đạo mang tên Việt Nguyễn Xuân Son khẳng định anh luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ ghi bàn và sẽ cố gắng nhiều hơn khi đối đầu Singapore.

Báo The Straits Times (Singapore) bình luận về Xuân Son. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Xuân Son sinh ra tại thành phố Pirapemas (Brazil), từng thi đấu cho các đội trẻ Bahia và Vitoria trước khi chuyển sang Nhật Bản rồi Đan Mạch. Năm 2019, anh đến Việt Nam khoác áo Nam Định và sau đó lần lượt thi đấu cho Đà Nẵng, Bình Định trước khi trở lại Nam Định vào năm 2023. Chính tại đây, tiền đạo gốc Brazil bùng nổ mạnh mẽ với 61 bàn thắng và 10 kiến tạo sau 61 trận, góp công đưa CLB Nam Định vô địch V-League 2024.

Sau khi hoàn tất nhập quốc tịch Việt Nam, Xuân Son nhanh chóng trở thành nhân tố không thể thay thế trên hàng công của HLV Kim Sang-sik. Theo thống kê được The Straits Times dẫn lại, trong 10 trận quốc tế đã chơi, anh chỉ có 2 lần không ghi bàn, bao gồm trận chung kết lượt về ASEAN Cup gặp Thái Lan khi phải rời sân sớm vì chấn thương gãy chân và trận giao hữu thắng Bangladesh hồi tháng 3-2026.

Báo Singapore cũng lưu ý rằng Xuân Son không phải cầu thủ nhập tịch gốc Brazil duy nhất của tuyển Việt Nam. HLV Kim Sang-sik còn sở hữu tiền vệ Hendrio và tiền đạo Geovane Magno, giúp đội tuyển có thêm nhiều phương án chiến thuật trong hành trình bảo vệ chức vô địch.

Không chỉ ca ngợi Xuân Son, The Straits Times còn đánh giá rất cao phong độ của tuyển Việt Nam. Đội bóng áo đỏ đang sở hữu chuỗi 14 chiến thắng liên tiếp và bất bại 18 trận kể từ tháng 9-2024. Trong khi đó, Singapore đã 16 trận liên tiếp không thể đánh bại Việt Nam kể từ chiến thắng ở chung kết ASEAN Cup 1998. Với những thống kê ấn tượng đó cùng phong độ ghi bàn bùng nổ của Xuân Son, tờ báo Singapore tin rằng "Haaland của Hà Nội" sẽ tiếp tục là thử thách lớn nhất mà đội tuyển Singapore phải đối mặt trong cuộc tái đấu sắp tới.

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HỮU THÀNH