Bùi Vĩ Hào lại dính chấn thương, HLV Albadalejo lo lắng trước mùa bóng mới

Tiền đạo trẻ của CLB Becamex TPHCM vừa khiến tân HLV Gerard Albadalejo đau đầu khi bị chấn thương nặng, phải phẫu thuật trước thềm mùa bóng 2026-2027, mùa bóng mà đội bóng đất Thủ đặt mục tiêu phải sớm quay trở lại V-League.

Chấn thương sẽ khiến Vĩ Hào không thể đồng hành cùng Becamex TPHCM ở đầu mùa bóng 2026-2027. Ảnh: BHCMC

Theo chẩn đoán ban đầu, chấn thương gối trái của chân sút 23 tuổi rất nặng, phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu dài hạn. Vĩ Hào bị đứt dây chằng ở chân phải, và thực sự làm Ban huấn luyện đội bóng này lo ngại khi anh là chân sút nhiều kinh nghiệm của đội.

Cũng cần nhắc lại là ở giai đoạn đầu mùa bóng trước, Vĩ Hào cũng dính chấn thương và nghỉ thi đấu gần hết mùa giải. Nay, tiếp tục chấn thương và phải phẫu thuật thực sự là nỗi lo cho hàng công của đội bóng này.

Thay thế Vĩ Hào, đội bóng đất Thủ đã lựa chọn Hà Đức Chinh. Sự thay thế này cũng là bài toán hóc búa cho Becamex TPHCM khi Đức Chinh vốn mất phong độ trong thời gian qua. Chân sút này cũng từng gia nhập đội khi còn mang tên Becamex Bình Dương nhưng những thể hiện của anh cũng không được như ý và sớm chia tay.

Hà Đức Chinh bất ngờ tái xuất trong đội hình Becamex TPHCM. Ảnh: BHCMC

Chính vì thế mà nhân tố được cổ động viên đội bóng này chờ đợi chính là tiển đạo trẻ Việt Cường, cầu thủ đang khoác áo đội tuyển Việt Nam hơn là tiền đạo kỳ cựu Đức Chinh. Trước đó, Becamex TPHCM cũng đã có những hợp đồng được đánh giá là chất lượng trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa bóng mới.

Dù gì thì những bổ sung về lực lượng của Becamex TPHCM vừa qua hy vọng mọi thứ sẽ sớm thay đổi theo chiều hướng tích cực. Theo kế hoạch, đội sẽ tổ chức giải giao hữu tứ hùng trên sân nhà vào khoảng cuối tháng 8 để chuẩn bị cho mùa giải hạng Nhất 2026-2027.

QUỐC CƯỜNG