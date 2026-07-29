Bóng đá trong nước

Việt Nam sớm gặp Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup 2026

SGGPO

Ngày 29-7, LĐBĐ Thế giới (FIFA) đã xác định đội tuyển Pakistan thay thế cho Trung Quốc tham dự FIFA ASEAN Cup 2026, đồng thời công bố kết quả bốc thăm chia bảng cho giải đấu này.

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026.
Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026.

FIFA ASEAN Cup 2026 được nhiều đội chờ đợi không chỉ ở tiền thưởng cho đội vô địch lên đến 1 triệu USD, gấp 3 so với đội vô địch ASEAN Cup hiện tại được thưởng mà còn chất lượng đội hình các đội cũng gia tăng. Nguyên nhân là các đội dự giải sẽ quy tụ lực lượng mạnh nhất bởi các CLB sẽ phải nhả quân do giải thuộc lịch thi đấu FIFA Days.

Giải diễn ra trong khung lịch FIFA Days từ ngày 24-9 đến 3-10-2026, tạo điều kiện để các đội tuyển quốc gia triệu tập lực lượng mạnh nhất, bao gồm các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Đồng thời, kết quả các trận đấu cũng sẽ được tính điểm trên Bảng xếp hạng FIFA theo hệ số của các trận đấu thuộc FIFA Days.

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Đội tuyển Việt Nam có thêm mục tiêu để chinh phục bên cạnh đấu trường ASEAN Cup 2026.

Bên cạnh các đội tuyển thuộc AFF, giải đấu năm nay có thêm hai đội khách mời là Pakistan và Hong Kong (Trung Quốc). Theo công bố của FIFA, giải đấu được chia thành hai hạng đấu gồm Division 1 và Division 2. Các trận đấu của Division 1 sẽ diễn ra tại Indonesia, trong khi Division 2 được tổ chức tại Hong Kong (Trung Quốc).

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B Division 1 cùng Pakistan, Thái Lan và Philippines. Bảng A Division 1 gồm Indonesia, Ấn Độ, Malaysia và Singapore. Tại Division 2, bảng A có Hong Kong (Trung Quốc), Myanmar và Brunei; bảng B gồm Campuchia, Lào và Timor-Leste.

Việc áp dụng mô hình hai hạng đấu được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao tính cạnh tranh của giải đấu khi các đội tuyển có trình độ tương đồng được đối đầu thường xuyên hơn, qua đó nâng cao chất lượng chuyên môn và hạn chế những trận đấu có sự chênh lệch lớn về đẳng cấp.

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Mặt khác, việc thi đấu với các đối thủ có trình độ tương đồng được kỳ vọng sẽ giúp các đội tuyển tối ưu cơ hội tích lũy điểm số trên Bảng xếp hạng FIFA. Theo thông báo của FIFA, lịch thi đấu chính thức và Điều lệ giải sẽ được công bố trong thời gian tới.

Mức thưởng cho các đội tham dự giải khá cao khi ở hạng 1, ngoài tiền thưởng 1 triệu USD cho đội vô địch, mỗi đội tham dự giải nhận ngay 125.000 USD cùng tiền thưởng cho từng trận thắng tại giải. Ở hạng còn lại, đội vô địch nhận 300.000USD, con số tương đương với mức thưởng cho đội vô địch ASEAN Cup hiện tại.

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Division 2 Division 1 Lào và Timor-Leste FIFA ASEAN Cup 2026 ASEAN Cup FIFA Days Hong Kong Triệu USD Tiền thưởng FIFA

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