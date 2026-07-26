Trọng tài người Nhật Bản bắt chính trận tuyển Việt Nam - Singapore

Thông tin từ Ban tổ chức ASEAN Cup 2026, tổ trọng tài điều hành trận Việt Nam - Singapore vào tối 31-7 đã được xác định. Bắt chính là trọng tài người Nhật Bản, Hiroki Kasahara, người được ví là “vua thẻ”.

Trọng tài Hiroki Kasahara vốn được mệnh danh là "vua thẻ". Ảnh: AFLO SPORT

Bên cạnh trọng tài chính Hiroki Kasahara, còn có 1 trợ lý trọng tài người Nhật Bản là Michiyama Satoshi (Nhật Bản). Hai trợ lý trọng tài còn lại đều là người Thái Lan là Rawut Nakarit và Wiwat Jumpaaon.

Ông Hiroki Kasahara (1989) là một trong những trọng tài giàu kinh nghiệm của bóng đá Nhật Bản, đạt cấp trọng tài FIFA từ năm 2020. “Vua áo đen” này nổi tiếng nghiêm khắc. Đến nay, ông đã điều hành 110 trận đấu tại J-League của Nhật Bản, rút ra đến 299 thẻ vàng (trung bình 2,72 thẻ/trận), 14 thẻ đỏ và thổi 33 quả phạt 11m.

Trọng tài Hiroki Kasahara vốn không xa lạ gì đấu trường ASEAN Cup khi đã từng 3 lần được mời tham gia điều hành tại giải này. Ông cũng từng bắt chính trận chung kết giải U23 Đông Nam Á 2023 giữa Việt Nam và Indonesia. Các cầu thủ Việt Nam đã thắng sau loạt sút luân lưu với tỷ số 6-5. Đáng chú ý là trận này ông Kasahara cũng nhận phản ứng quyết liệt từ HLV ShinTae-yong của U23 Indonesia sau trận đấu.

Liên quan đến đội tuyển Việt Nam, cả đội đã trở ra sân tập vào sáng 26-7 nhằm phục hồi sau hành trình di chuyển từ Thái Lan về nước. Tin vui đến với đội tuyển khi tiền đạo Tài Lộc bình phục chấn thương đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ ra sân ở trận gặp Singapore.

QUỐC CƯỜNG