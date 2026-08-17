Đội tuyển Việt Nam được thưởng lớn sau chiến thắng ở trận bán kết lượt đi

Các cầu thủ Việt Nam đã khẳng định sức mạnh ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 qua chiến thắng 2-0 trước đội chủ nhà Malaysia. VFF đã chúc mừng và động viên kịp thời toàn đội trước trận đấu lượt về vào ngày 19-8 tới đây.

Hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam thi đấu an toàn từ đầu giải. Ảnh: ANH KHOA

Ngay sau trận đấu, lãnh đạo VFF đã thưởng nóng tuyển Việt Nam 1,5 tỷ đồng nhằm ghi nhận tinh thần thi đấu, sự nỗ lực của toàn đội trước các cầu thủ Malaysia. Trận thắng đã thể hiện được bản lĩnh của các nhà đương kim vô địch ASEAN Cup và sẵn sàng cho mục tiêu bảo vệ ngôi vương.

Trước đó, sau khi vược qua vòng đấu bảng, thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng đã được thưởng 2 tỷ đồng. Nếu vượt qua được vòng bán kết, số tiền thưởng kỳ vọng sẽ gia tăng để giúp đội lên tinh thần cho trận tranh chung kết.

Ảnh: ANH KHOA

Chia sẻ sau trận đấu, tiền đạo Đình Bắc nói: "Malaysia ở trận lượt đi chơi tốt, nhưng chúng tôi phân tích kỹ đối thủ và hóa giải được nhiều tình huống tấn công nguy hiểm của họ. Dù tuyển Việt Nam thắng 2-0 trên sân khách, nhưng chúng tôi vẫn không thể chủ quan và phải duy trì sự tập trung ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình”.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào lúc 14 giờ ngày 17-8 và sẽ có hai ngày chuẩn bị cho trận tranh chung kết.

Trận bán kết lượt về sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 19-8 trên sân vận động Mỹ Đình

LÊ ANH