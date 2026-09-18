Xem trực tiếp trận U23 Việt Nam - Philippines trên VTV trưa 18-9

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã chính thức sở hữu bản quyền phát sóng ASIAD 20. Hôm nay, 18-9, khán giả có thể theo dõi trực tiếp trận U23 Việt Nam gặp U23 Philippines và cuộc đối đầu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với Hàn Quốc.

Tường thuật trực tiếp trận U23 Việt Nam - Philippines trên VTV. Ảnh: VTV

Ở môn bóng đá nam, sau trận hòa 1-1 trước U23 Kuwait trong ngày ra quân, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Philippines ở lượt trận thứ hai bảng C. Trận đấu diễn ra lúc 13 giờ 30 phút ngày 18-9, được truyền hình trực tiếp trên VTV6 và ứng dụng VTVgo.

Mục tiêu của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh là giành trọn 3 điểm để mở rộng cơ hội vào vòng knock-out. Cũng tại bảng C, U23 Kuwait gặp U23 Uzbekistan lúc 17 giờ, phát sóng trực tiếp trên VTV6 và VTVgo.

Chiều nay, 18-9, VTV cũng phát sóng trực tiếp trận bóng chuyền nữ Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: VTV

Hôm nay, 18-9, cùng với bóng đá nam, các đội tuyển của Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục bước vào những trận tranh tài quan trọng tại ASIAD 20.

Ở môn bóng chuyền nữ, sau hai chiến thắng trước Qatar và Hồng Kông (Trung Quốc), đội tuyển Việt Nam đã sớm giành quyền vào vòng trong. Ở lượt trận cuối bảng D, tuyển Việt Nam gặp Hàn Quốc lúc 14 giờ. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV7 và ứng dụng VTVgo, mang tính chất phân định vị trí nhất bảng.

DƯƠNG HOÀNG