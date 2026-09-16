ASIAD 2026: Chỉnh thước ngắm cho U23 Việt Nam

U23 Việt Nam còn nhiều việc phải làm sau trận ra quân ASIAD 2026. ẢNH: HẢI HOÀNG

Trận hòa U23 Kuwait mang đến sự tiếc nuối cho U23 Việt Nam, bởi các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh đã làm chủ thế trận, tạo ra hàng loạt cơ hội nhưng chỉ 1 lần đưa bóng vào lưới đối phương.

Khả năng tận dụng cơ hội vì thế trở thành vấn đề lớn nhất của U23 Việt Nam sau trận ra quân. Nguyễn Thanh Nhàn cùng đồng đội tung tới 27 cú sút, 6 lần bóng đi trúng mục tiêu nhưng chỉ có 1 bàn thắng. Con số ấy chưa tương xứng với thế trận mà đội bóng áo đỏ tạo ra, nhất là khi phần lớn đội hình được sử dụng là những cầu thủ từng giành huy chương đồng U23 châu Á hồi đầu năm nay.

U23 Việt Nam đã có những cơ hội đủ rõ ràng để có thể tạo bước ngoặt cho trận đấu. Như đầu hiệp 2, Nguyễn Lê Phát có tình huống đối mặt với thủ môn ở khoảng cách chỉ khoảng 5m nhưng không thể ghi bàn. Đến phút 90+5, Lê Văn Thuận đưa bóng dội xà ngang sau cú dứt điểm trước vòng 5m50.

Vấn đề nằm ở chỗ U23 Việt Nam mang tới Nhật Bản 4 tiền đạo, nhưng chỉ Thanh Nhàn thường xuyên được sử dụng ở vị trí trung phong tại CLB chủ quản. Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Quốc Việt hay Nguyễn Ngọc Mỹ phần lớn hoạt động ở biên, trong khi có cầu thủ còn không có nhiều cơ hội ra sân. Điều đó khiến U23 Việt Nam thiếu một mẫu trung phong có khả năng chơi trực diện, làm điểm đến cho những pha tấn công và giải quyết chuẩn chỉ khâu cuối cùng.

Nếu ghi bàn trước, U23 Việt Nam có thể đã dễ đá hơn trong điều kiện trời mưa, sân trơn và bóng ướt ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng chuyên môn.

Thực tế, đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh vẫn kiểm soát bóng tốt, chủ động áp đặt thế trận. Nhưng khi không tận dụng được cơ hội, U23 Việt Nam phải trả giá bằng bàn thua trước và rơi vào thế rượt đuổi. Đó là bài học không mới, nhưng cần được giải quyết sớm.

U23 Việt Nam hướng đến mục tiêu chiến thắng trước U23 Philippines tại lượt trận thứ 2 vòng bảng. ẢNH: HẢI HOÀNG

HLV Đinh Hồng Vinh thừa nhận: “Khả năng tận dụng cơ hội là điểm U23 Việt Nam cần nhanh chóng cải thiện. Trong bóng đá, để làm sao vận hành, kết thúc cầu môn, những bài phối hợp và tiếp cận cầu môn, xử lý cầu môn cần có sự lặp đi lặp lại. Chúng tôi sẽ xem băng để phân tích, đồng thời có những buổi tập để làm sao cải thiện tốt hơn”.

Điểm tích cực là U23 Việt Nam chỉ có 2 ngày tập luyện tại Nhật Bản nhưng vẫn cho thấy khả năng thích ứng khá tốt với điều kiện thời tiết và hoàn cảnh thi đấu.

Tinh thần cũng là điểm sáng đáng ghi nhận. Các cầu thủ vừa thi đấu tại CLB, sau đó phải hội quân rồi lên đường sang Nhật Bản trong thời gian rất gấp. Song, sự kết dính giữa các vị trí vẫn được thể hiện và tinh thần thi đấu không bị ảnh hưởng.

Trận hòa 1-1 chưa phải kết quả như mong muốn, nhưng U23 Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào tứ kết. Phía trước thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh còn 2 trận đấu với U23 Philippines và U23 Uzbekistan.

Trước mắt là U23 Philippines, đội vừa nhận thất bại 1-5 trước U23 Uzbekistan ở trận ra quân. Hàng thủ U23 Philippines đã bộc lộ không ít khoảng trống và đó có thể là cơ hội để U23 Việt Nam khai thác và chỉnh lại thước ngắm.

Lúc này, HLV Đinh Hồng Vinh cần động viên để học trò lấy lại sự tự tin, và chính các tuyển thủ cũng phải tự tin vào năng lực của mình thì khi đó, từng gọng kìm mới dần được tháo gỡ.

HỮU THÀNH