ASIAD 20: U23 Việt Nam nỗ lực ngay từ trận đầu

Lúc 17 giờ ngày 15-9, trên sân Nagoya City, đội tuyển U23 Việt Nam bước vào trận đầu tiên của hành trình tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 20, năm 2026, gặp U23 Kuwait với quyết tâm giành trọn 3 điểm.

Phép thử chưa có tiền lệ

Lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Việt Nam bước vào giải đấu châu lục mà không mang theo bất kỳ cầu thủ quá tuổi nào. Về nguyên tắc, các đội bóng nam dự ASIAD được gọi là tuyển Olympic, với giới hạn độ tuổi U23 và được bổ sung 3 cầu thủ quá tuổi. Quy định này bắt đầu áp dụng từ ASIAD Busan 2002.

Bóng đá Việt Nam dự ASIAD từ kỳ Bangkok 1998, với kết quả 2 trận thua, không ghi được bàn và thủng lưới đến 6 lần, dù đến giải với đội hình “thế hệ vàng” đã vào chung kết Tiger Cup 1998.

Ở Busan 2002, Olympic Việt Nam có trận hòa đầu tiên. Đến Doha 2006, lứa trẻ Việt Nam có chiến thắng đầu tiên sau khi vượt qua Bangladesh 5-1 và trình làng lứa “thế hệ vàng thứ 2” với Lê Công Vinh, Phan Thanh Bình.

Tiền đạo Thanh Nhàn (22) cùng đồng đội quyết giành 3 điểm ở trận khai cuộc ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại Incheon 2014, Olympic Việt Nam tạo địa chấn khi đánh bại Iran 4-1 và lần đầu tiên vào tứ kết. 4 năm sau, ở Jakarta 2018, dàn tinh binh á quân U23 châu Á của HLV Park Hang-seo thi đấu thăng hoa: lần đầu thắng Nhật Bản (ở mọi cấp độ) tại vòng bảng và vào đến bán kết, trước khi thua Olympic Hàn Quốc có Son Hyung-min, sau đó thua UAE ở trận tranh HCĐ trên chấm luân lưu.

Mặc dù chỉ là sân chơi “phụ” cấp châu lục, nhưng ASIAD được xem là “có duyên” với bóng đá Việt Nam khi là khởi đầu của những giai đoạn “bay bổng” nhất của ít nhất 2 lứa cầu thủ trẻ. Vì thế, ASIAD 20 được kỳ vọng là giải đấu giúp bóng đá Việt Nam định hình một thế hệ mới. Đó cũng là lý do để VFF quyết định không sử dụng mô thức U23+3, đồng thời giữ phân nửa đội hình là lứa U21.

“Giải mã” U23 Kuwait

Danh sách 23 cầu thủ dự ASIAD lần này có 14 gương mặt từng giành HCĐ U23 châu Á hồi đầu năm 2026, cùng 13 cầu thủ thuộc lứa U21. Dù quá trình tập trung khá ít và không có trận giao hữu quốc tế nào, nhưng tín hiệu tích cực đến từ phong độ của các cầu thủ tại CLB.

Chỉ hai vòng đầu V-League 2026-2027, Lê Phát, Ngọc Mỹ và đặc biệt Quang Vinh - tiền vệ sinh năm 2005 của SLNA đã ghi dấu ấn rõ nét. Đó là những mảnh ghép cho hàng công, giúp HLV Đinh Hồng Vinh có thêm phương án tấn công trong bối cảnh chân sút chủ lực Đình Bắc không tham dự.

Vấn đề lớn nhất là ở hàng thủ. Trong số 7 hậu vệ được triệu tập (gồm Lý Đức, Quang Kiệt, Nguyễn Đức Anh, Nguyên Hoàng, Tuấn Phong và 2 gương mặt từ giải hạng Nhất), chưa có bộ ba trung vệ nào thực sự “đóng đinh” trong đội hình xuất phát. Trong bối cảnh bảng C có tính cạnh tranh cao, khi Kuwait, Philippines và Uzbekistan đều mạnh, thì hàng thủ yếu gây nhiều lo lắng.

U23 Kuwait - đối thủ trong trận mở màn của U23 Việt Nam, dù không quá mạnh nhưng cũng không thể xem nhẹ. Đội bóng Tây Á tháng trước từng thắng cả hai lượt trận trước U23 Malaysia. U23 Việt Nam đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng. 3 điểm trước U23 Kuwait là bước đệm quan trọng, bởi lịch thi đấu tiếp theo (gặp U23 Philippines ngày 18-9, U23 Uzbekistan ngày 22-9) có độ khó tăng dần.

CHU NGỌC