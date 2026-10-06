Kỳ lạ Malaysia không thua, đứng hạng 3 và nhận gần 7 tỉ đồng

Đội tuyển Malaysia chia tay FIFA ASEAN Cup 2026 với một thống kê hiếm thấy: không thua, không thủng lưới, ghi 10 bàn sau bốn trận nhưng chỉ đứng hạng 3.

Malaysia tạo cột mốc thú vị tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: ANH KHOA

Thú vị nhất ở FIFA ASEAN Cup 2026 là tuyển Malaysia khép lại hành trình tại Jakarta với vị trí thứ ba cùng khoản tiền thưởng ước tính gần 1,1 triệu ringgit Malaysia, tương đương khoảng 6,7 tỷ đồng.

Thầy trò HLV Tan Cheng Hoe khởi đầu giải bằng chiến thắng 3-0 trước Bangladesh. Ở lượt trận tiếp theo, Malaysia hòa chủ nhà Indonesia 0-0 dù đối thủ phải chơi thiếu người trong phần lớn hiệp hai. Đến trận cuối vòng bảng, Malaysia phô diễn sức mạnh bằng màn vùi dập Singapore 6-0.

Có 7 điểm và hiệu số +9, Malaysia vẫn phải đứng thứ hai bảng A. Indonesia cũng sở hữu 7 điểm nhưng giành quyền góp mặt ở chung kết nhờ tiêu chí số bàn thắng ghi được. Đội chủ nhà có 11 lần lập công ở vòng bảng, nhiều hơn 2 bàn so với Malaysia.

Đó là chi tiết khiến hành trình của Malaysia trở nên đặc biệt. Một đội bóng chưa từng bị đánh bại, thậm chí chưa nhận bất kỳ bàn thua nào, lại không có cơ hội tranh chức vô địch.

Đội tuyển Malaysia thắng Việt Nam ở trận tranh hạng ba. Ảnh: ANH KHOA

Malaysia sau đó gặp Việt Nam trong trận tranh hạng ba tại sân Gelora Bung Karno. Cuộc đối đầu chặt chẽ được định đoạt ở phút 62, khi Fergus Tierney có pha xử lý cá nhân trước vòng cấm rồi tung cú dứt điểm đánh bại thủ môn Lê Giang Patrik. Chiến thắng 1-0 giúp Malaysia giành huy chương đồng và chấm dứt hơn 11 năm chờ đợi một chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam.

Malaysia sau đó gặp Việt Nam trong trận tranh hạng ba tại sân Gelora Bung Karno. Cuộc đối đầu chặt chẽ được định đoạt ở phút 62, khi Fergus Tierney có pha xử lý cá nhân trước vòng cấm rồi tung cú dứt điểm đánh bại thủ môn Lê Giang Patrik. Chiến thắng 1-0 giúp Malaysia giành huy chương đồng và chấm dứt hơn 11 năm chờ đợi một chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam.

Theo ước tính, vị trí thứ ba mang về cho đội tuyển Malaysia khoản thưởng 255.000 USD, tương đương khoảng 6,7 tỷ đồng. Huy chương đồng vì thế vẫn là cái kết đáng giá với Malaysia, dù có chút tiếc nuối. Cuối cùng, chủ nhà Indonesia mới là đội bước lên ngôi vô địch sau khi vượt qua Thái Lan 4-2 trong loạt luân lưu, sau trận chung kết hòa 2-2.

KHÁNH VÂN