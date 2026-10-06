HLV Hudson: Tuyển Thái Lan không có đội hình mạnh nhất cho FIFA ASEAN Cup

HLV Anthony Hudson cho biết Thái Lan không thể triệu tập lực lượng mạnh nhất tại FIFA ASEAN Cup 2026 do lịch thi đấu và tình trạng của các cầu thủ, đồng thời ông cũng tự hào về màn trình diễn của đội dù thua Indonesia ở chung kết.

HLV Anthony Hudson thể hiện sự thất vọng khi Thái Lan để thua 2 trận chung kết chỉ trong hơn 1 tháng. ẢNH: TÂM HÀ

“Ở FIFA ASEAN Cup 2026 cũng như ASEAN Cup 2026 trước đó, vấn đề của tôi là không thể lựa chọn những cầu thủ tốt nhất. Lực lượng của Thái Lan liên tục thay đổi bởi hoàn cảnh của từng giải đấu khác nhau”, HLV Hudson nói sau trận chung kết trên sân Gelora Bung Karno (Jakara) tối 5-10.

Sau khi hoà 2-2 trong 120 phút thi đấu chính thức lẫn hiệp phụ, lần lượt đội phó Sarach Yooyen cùng Nattapong Sayriya đá hỏng lượt sút luân lưu của mình, khiến Thái Lan thua chủ nhà Indonesia tỷ số 2-4, qua đó đoạt ngôi á quân FIFA ASEAN Cup 2026.

Chỉ trong hơn 1 tháng, thầy trò HLV Hudson đã thua 2 trận chung kết khu vực. Hồi tháng 8, Thái Lan thua tuyển Việt Nam tổng tỷ số 2-4 ở chung kết ASEAN Cup 2026.

Theo HLV Hudson, vấn đề nhân sự đã ảnh hưởng đáng kể đến quá trình xây dựng đội tuyển trong thời gian qua. FIFA ASEAN Cup 2026 là kỳ đầu tiên giải đấu được tổ chức trong FIFA Days, nhưng Thái Lan vẫn không có đầy đủ lực lượng mà ban huấn luyện mong muốn. Một số cầu thủ mà HLV Hudson muốn sử dụng như Jonathan Khemdee không thể góp mặt vì chấn thương. Còn tại ASEAN Cup trước, nhiều trụ cột Thái Lan phải trở về CLB để chuẩn bị cho giai đoạn tiền mùa giải.

Các tuyển thủ Thái Lan đã thi đấu cố gắng trước chủ nhà Indonesia. ẢNH: ĐỨC CƯỜNG

Nhà cầm quân người Anh nhìn nhận: “Điều đó buộc chúng tôi phải sử dụng nhiều cầu thủ trẻ. Điểm tích cực là ban huấn luyện được chứng kiến phong độ của nhiều cầu thủ trẻ. Khakanee Khamyok và Yotsakorn Burapha là những cầu thủ trẻ có tiềm năng lớn, tôi tin tưởng vào họ và nhìn thấy một tương lai tốt đẹp. Tôi tự hào vì nhiều cầu thủ trẻ đã được trao cơ hội”.

HLV Thái Lan cũng đánh giá cao tinh thần của các học trò trong trận chung kết. Đội khách phải chơi thiếu người từ phút 81 sau khi Mickelson nhận thẻ vàng thứ 2. Indonesia tận dụng lợi thế quân số để mở tỷ số, nhưng Thái Lan nhanh chóng gỡ hòa. Trong hiệp phụ, Peeradol Chamrasamee đưa Thái Lan vượt lên trước khi Elkan Baggott gỡ hòa cho Indonesia.

“Tôi muốn chúc mừng Indonesia. Họ có những cầu thủ tốt và mạnh mẽ, đồng thời đang đi đúng hướng. Còn tôi cảm thấy rất buồn, nhưng phải nói rằng tôi tự hào về các cầu thủ, về tất cả những gì họ đã cống hiến trong trận đấu này. Các cầu thủ Thái Lan đã kiệt sức sau 120 phút, trong đó phần lớn phải thi đấu với 10 người. Loạt sút luân lưu giống như xổ số. Không ai có lỗi cả, dù sút vào hay không. Sarach hay Nattapong đều đã thi đấu rất tốt. Chúng tôi sẽ không thể đi đến thời điểm này nếu không có họ”, Hudson nói.

Dù thất bại song HLV Hudson xem FIFA ASEAN Cup 2026 là một bước quan trọng trong quá trình trẻ hóa đội tuyển xứ chùa Vàng. Ông cho biết sẽ nghỉ ngơi một thời gian ngắn trước khi tập trung chuẩn bị cho Asian Cup 2027.

HỮU THÀNH (từ Jakarta)