Lần đầu góp mặt tại vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam sẽ mở màn hành trình bằng cuộc đối đầu với U17 Bỉ vào tối 20-11.

Đội tuyển U17 Việt Nam đã sẵn sàng cho sân chơi lớn thế giới. Ảnh: VFF

Trước đối thủ vừa giành ngôi á quân châu Âu và từng đứng thứ ba tại World Cup U17, thầy trò HLV Cristiano Roland có nhiều trải nghiệm để thích ứng với nhịp độ thi đấu quốc tế tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

Đối thủ mở màn giàu kinh nghiệm

20 giờ ngày 20-11, đội tuyển U17 Việt Nam bước vào trận đấu đầu tiên tại bảng G FIFA U17 World Cup 2026, gặp U17 Bỉ. Đây là cột mốc đặc biệt với bóng đá trẻ Việt Nam khi thế hệ cầu thủ sinh năm 2009 lần đầu được góp mặt ở sân chơi lớn nhất thế giới dành cho lứa tuổi U17. Tuy nhiên, thử thách ngay trước mắt lại là một trong những đại diện có chất lượng chuyên môn đáng chú ý của bóng đá châu Âu.

U17 Bỉ đến Qatar với tư cách á quân U17 châu Âu 2026. Tại giải đấu diễn ra ở Estonia hồi tháng 6, đội bóng này đánh bại U17 Pháp 2-1 ở bán kết, trước khi hòa U17 Italy 1-1 trong trận chung kết và thất bại 3-4 trên chấm luân lưu. Đây cũng là lần đầu tiên bóng đá trẻ Bỉ góp mặt ở trận chung kết U17 châu Âu. Ở sân chơi World Cup, đội bóng này từng có 3 lần tham dự, với thành tích tốt nhất là hạng ba năm 2015.

Đội hình của HLV Sven Vermant quy tụ nhiều cầu thủ trưởng thành từ các lò đào tạo danh tiếng như Genk, Gent, Club Brugge, Anderlecht và Antwerp. FIFA đặc biệt đánh giá cao trung vệ Preben Blondeel, gương mặt được lựa chọn vào đội hình tiêu biểu U17 châu Âu 2026. Cầu thủ này sở hữu khả năng phán đoán, chỉ huy hàng phòng ngự và sự chủ động trong tranh chấp.

Bên cạnh đó, thể hình cũng là lợi thế của U17 Bỉ khi nhiều cầu thủ có chiều cao từ 1,85m trở lên, trong đó hậu vệ Edgard Boahen Opoku cao 1,92m và thủ môn Mattis Seghers cao 1,91m.

Thầy trò HLV Cristiano Roland góp mặt trong nhóm 32 đội bóng trẻ mạnh nhất thế giới ở vòng chung kết U17 World Cup 2026. Ảnh: AFC

Một chi tiết đáng chú ý là U17 Bỉ không có được lực lượng mạnh nhất khi sang Qatar. CLB Anderlecht từ chối để bốn cầu thủ trẻ gồm Jayden Onia Seke, Joshua Nga Kana, Noa Ojea và Noah Kalonji tham dự giải. Trong số này, Noa Ojea chính là người ghi bàn cho Bỉ ở trận chung kết U17 châu Âu gặp Italy. Dù vậy, đội hình còn lại vẫn có nhiều gương mặt chất lượng và đủ khả năng tạo ra sức ép lớn lên đối thủ.

Tích lũy kinh nghiệm, chờ bản lĩnh của U17 Việt Nam

Để chuẩn bị cho giải đấu, thầy trò HLV Cristiano Roland đã trải qua gần hai tháng tập huấn và thi đấu quốc tế, bắt đầu từ ngày 20-9. Sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, đội tuyển tiếp tục sang UAE và có trận giao hữu với U17 Fiji, giành chiến thắng 2-0. Khi đến Qatar, U17 Việt Nam hòa U17 Panama 1-1 trong trận đấu tập cuối cùng ngày 14-11.

Những kết quả này giúp ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá lực lượng, thử nghiệm cách vận hành lối chơi và điều chỉnh nhân sự trước khi chốt danh sách 21 cầu thủ chính thức.

Lịch thi đấu và truyền hình trực tiếp của U17 Việt Nam.

Chiều 19-11, đội tuyển hoàn tất buổi tập cuối cùng. Không đặt nặng các nội dung chiến thuật, ban huấn luyện chủ động tạo không khí thoải mái, giúp các cầu thủ giải tỏa áp lực và củng cố tinh thần trước trận ra quân.

HLV Cristiano Roland hiểu rõ khoảng cách về trình độ giữa bóng đá trẻ Việt Nam với những đối thủ hàng đầu thế giới. Nhà cầm quân người Brazil yêu cầu các học trò giữ sự tự tin, tận hưởng cơ hội được thi đấu tại World Cup và thực hiện đúng đấu pháp đã chuẩn bị. Ông cũng lưu ý các cầu thủ cần cải thiện tốc độ xử lý, chất lượng phối hợp và duy trì sự cân bằng tâm lý, tránh để những sai sót cá nhân ảnh hưởng đến toàn đội.

Tại FIFA U17 World Cup 2026, 48 đội được chia thành 12 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 32 đội. Thể thức này mở ra thêm cơ hội cạnh tranh cho các đội bóng, bao gồm U17 Việt Nam.

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