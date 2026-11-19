Tiếp tục chương trình phổ biến luật thi đấu, trang thiết bị cho các vận động viên theo đúng tiêu chuẩn, tránh vi phạm bản quyền, các chuyên gia y học thể thao FIFA tổ chức buổi phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về phòng ngừa bệnh lý đến các cầu thủ trẻ.

Chuyên gia của FIFA tại buổi gặp gỡ các cầu thủ U17 Việt Nam vào sáng 19-11. Ảnh: VFF

Buổi gặp gỡ, phổ biến đến các cầu thủ U17 Việt Nam diễn ra vào sáng 19-11. Tại buổi chia sẻ, các chuyên gia FIFA nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chủ động quan tâm đến sức khỏe, nhận biết những dấu hiệu bất thường và thăm khám kịp thời. Ung thư tinh hoàn có khả năng điều trị thành công cao nếu được phát hiện và can thiệp sớm. Vì vậy, việc trang bị kiến thức cơ bản về căn bệnh này có ý nghĩa thiết thực đối với các cầu thủ trẻ.

Để giúp các cầu thủ hiểu rõ hơn về mức độ nghiêm trọng của vấn đề, chuyên gia FIFA đã đề cập đến trường hợp của Dylan Tombides, cựu tiền đạo người Australia từng thi đấu cho CLB West Ham United và các đội tuyển trẻ Australia.

Dylan Tombides được phát hiện mắc ung thư tinh hoàn vào tháng 6-2011, trong đợt kiểm tra doping tại FIFA U17 World Cup tổ chức ở Mexico. Sau gần ba năm chiến đấu với căn bệnh, cầu thủ này qua đời vào tháng 4-2014, khi mới 20 tuổi. Sự ra đi của Tombides để lại nỗi tiếc thương lớn trong cộng đồng bóng đá quốc tế.

Các chuyên gia FIFA chụp ảnh lưu niệm cùng đội tuyển U17 Việt Nam

Thông qua câu chuyện có thật này, các chuyên gia FIFA muốn gửi đến những cầu thủ trẻ thông điệp về việc không chủ quan trước bất kỳ dấu hiệu bất thường nào của cơ thể. Những thay đổi dù nhỏ cũng cần được quan tâm, kiểm tra và tư vấn y tế kịp thời. Việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm có thể tạo ra khác biệt rất lớn trong hiệu quả điều trị.

Buổi phổ biến kiến thức cũng nhấn mạnh vai trò của công tác chăm sóc sức khỏe và y học thể thao trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Bên cạnh chế độ tập luyện, dinh dưỡng và phục hồi thể lực, việc trang bị kiến thức phòng ngừa, nhận biết bệnh lý cũng là yếu tố quan trọng giúp các cầu thủ bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Thông điệp được các chuyên gia FIFA gửi gắm qua câu chuyện của Dylan Tombides cũng là lời nhắc nhở đầy xúc động đối với các cầu thủ U17 Việt Nam: “Các bạn còn có thể trở về với cha mẹ, nhưng Dylan Tombides thì không. Cậu ấy đã mãi ra đi ở tuổi 20”.

ĐOÀN NHẬT