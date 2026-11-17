Tân HLV Lee Young-jin đã chủ động tìm hiểu về văn hóa, con người và truyền thống của Đà Nẵng trước khi chính thức trở lại dẫn dắt một CLB chuyên nghiệp sau 10 năm.

HLV Lee Young-jin ra mắt đội V-League Đà Nẵng. ẢNH: CLB

Trong ngày chính thức nhận nhiệm vụ dẫn dắt Đà Nẵng, HLV Lee Young-jin chia sẻ: "Đà Nẵng là thành phố mà tôi đã có dịp đến thăm nhiều lần trước đây. Vì vậy, trước khi chính thức nhận nhiệm vụ, tôi đã dành thời gian tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa, con người, lịch sử cũng như truyền thống của CLB địa phương. Tôi hiểu rằng, đây là một đội bóng có bề dày lịch sử, mang trong mình niềm tự hào và tình cảm rất lớn của người dân thành phố".

Cựu trợ lý của HLV Park Hang-seo tiếp lời: "Trong thời gian đầu làm việc, ưu tiên của tôi là tìm hiểu thật kỹ về đội hình hiện tại, từ năng lực, điểm mạnh đến những điểm còn cần cải thiện của từng cầu thủ. Tôi muốn hiểu rõ từng cá nhân để có thể phát huy tốt nhất khả năng của họ, đồng thời xây dựng tập thể có sự gắn kết, tinh thần trách nhiệm và tính kỷ luật cao".

HLV Lee Young-jin được bổ nhiệm thay thế ông Lê Đức Tuấn, người chuyển sang đảm nhiệm vai trò Giám đốc kỹ thuật tại Đà Nẵng. Theo kế hoạch, chiến lược gia người Hàn Quốc bắt đầu công việc từ ngày 17-11, chuẩn bị cho trận đấu với Ninh Bình ở vòng 8 V-League 2026-2027, diễn ra ngày 22-11 trên sân Chi Lăng.

Đà Nẵng là đội bóng thứ 3 sau Thể Công Viettel và Thanh Hóa có sự điều chỉnh ở vị trí HLV trưởng. Bởi sau 7 vòng đấu, đội chủ sân Chi Lăng mới có 9 điểm, tạm đứng thứ 9 và chỉ hơn nhóm phải xuống hạng 4 điểm.

HLV Lee Young-jin đã bắt tay vào buổi tập đầu tiên cùng Đà Nẵng. ẢNH: CLB

Với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, HLV Lee Young-jin không hề xa lạ. Ông từng có nhiều năm làm trợ lý cho HLV Park Hang-seo trong giai đoạn 2017-2023, góp công vào những thành công đáng nhớ của các đội tuyển Việt Nam, nổi bật là chức vô địch AFF Cup 2018, hai HCV SEA Games 2019 và 2022, cùng ngôi á quân vòng chung kết U23 châu Á - Thường Châu 2018. Ông Lee được ví như "bộ não chiến thuật" của đồng nghiệp Park Hang-seo.

Trước khi đến Việt Nam, HLV Lee Young-jin từng là tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc, tham dự hai kỳ World Cup 1990 và 1994. Ở cấp độ CLB, dấu ấn đáng chú ý của ông là giúp Daegu FC giành quyền thăng hạng K-League 1 năm 2016.

Sau 10 năm, HLV Lee Young-jin mới tái xuất ở vị trí dẫn dắt một CLB chuyên nghiệp, và đây cũng lần đầu tiên ông tham dự hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Tất nhiên, ông Lee sẽ có những bỡ ngỡ ban đầu. Sự xuất hiện của nhà cầm quân người Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ mang đến luồng sinh khí mới cho Đà Nẵng - vốn những mùa giải vừa qua chỉ vật lộn trong cuộc đua trụ hạng.

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HỮU THÀNH