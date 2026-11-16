Đà Nẵng bất ngờ bổ nhiệm HLV người Hàn Quốc

HLV Lee Young-jin, trợ lý HLV Park Hang-seo, được bổ nhiệm dẫn dắt Đà Nẵng

Theo đó, HLV Lee Young-jin sẽ đăng ký chức danh HLV trưởng thay thế ông Lê Đức Tuấn tại Đà Nẵng trong phần còn lại của V-League 2026-2027. Nhà cầm quân người Hàn Quốc dự kiến bắt tay vào công việc từ ngày 17-11, trước khi Đà Nẵng tiếp đón Ninh Bình trên sân Chi Lăng tại vòng 8 sau đó 5 ngày.

Việc Đà Nẵng thay đổi vị trí HLV trưởng diễn ra trong bối cảnh thành tích của đội bóng có dấu hiệu cải thiện. Ở ba trận gần nhất dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Đức Tuấn, đội bóng sông Hàn giành được 6 điểm. Dù vậy, thất bại 0-1 trước đội cuối bảng Đồng Nai ở vòng 7 được xem là một trong những yếu tố khiến ban lãnh đạo Đà Nẵng quyết định thay đổi nhân sự trên băng ghế chỉ đạo.

Đà Nẵng hiện có 9 điểm sau 7 vòng, tạm đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng. Khoảng cách giữa họ với vị trí phải xuống hạng chỉ là 4 điểm, trong khi cuộc đua trụ hạng mùa này được dự báo sẽ rất căng thẳng khi có 2 suất rớt hạng trực tiếp.

HLV Lê Đức Tuấn tạm giữ vai trò Giám đốc kỹ thuật Đà Nẵng. ẢNH: VPF

HLV Lee Young-jin sinh năm 1963, là gương mặt không xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Ông từng có nhiều năm làm trợ lý cho HLV Park Hang-seo trong giai đoạn 2017-2023, đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam.

Trong vai trò cộng sự của ông Park, Lee Young-jin góp phần vào những dấu mốc đáng nhớ của bóng đá Việt Nam, nổi bật là chức vô địch AFF Cup 2018, hai HCV SEA Games liên tiếp vào các năm 2019 và 2022, đặc biệt là vị trí á quân Giải U23 châu Á 2018 tại Thường Châu (Trung Quốc).

Trước khi đến Việt Nam, HLV Lee Young-jin từng là cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Hàn Quốc, góp mặt tại hai kỳ World Cup 1990 và 1994. Ở cấp độ CLB, ông từng giúp Daegu FC thăng hạng K-League 1 năm 2016. Đây cũng là lần gần nhất nhà cầm quân người Hàn Quốc đảm nhiệm vai trò HLV trưởng một CLB trước khi chuyển sang những công việc khác trong lĩnh vực bóng đá. Năm 2024, ông Lee tham gia bộ phận chuyên môn của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc, đảm nhiệm vai trò cố vấn kỹ thuật cho đội tuyển quốc gia.

Đà Nẵng là CLB thứ hai tại V-League 2026-2027 có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Trước đó, Thanh Hóa đã bổ nhiệm HLV người Hàn Quốc Kim Young-chul làm HLV trưởng, thay thế HLV tạm quyền Mai Xuân Hợp trở lại vị trí Giám đốc kỹ thuật.

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HỮU THÀNH