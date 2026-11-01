SHB Đà Nẵng qua mặt CLB Công an TPHCM ngay trên sân khách

Chỉ ít ngày sau khi thắng sốc trước Hà Nội FC, đội bóng sông Hàn tiếp tục giành thêm 3 điểm, lần này là vượt qua Công an TPHCM ngay trên sân Bình Dương tối 1-11. Trận thắng giúp thầy trò HLV Lê Đức Tuấn đạt 9 điểm, gia nhập top giữa bảng xếp hạng.

Tiền đạo số 1 của Công an TPHCM Cummings bế tắc trước hàng phòng ngự chặt chẽ của SHB Đà Nẵng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tương quan lực lượng cùng phong độ hiện tại, ít ai nghĩ đến khả năng Đà Nẵng có điểm, thậm chí là việc giành chiến thắng. Nhưng diễn biến của 90 phút tranh tài cho thấy đội bóng sông Hàn xứng đáng để có được thành quả đó qua lối chơi chặt chẽ trong tấn công lẫn phòng ngự. Họ hạn chế mức thấp nhất tầm hoạt động của hàng tấn công vốn mạnh mẽ của đội chủ nhà để giành thắng lợi chung cuộc.

Ở đội hình xuất phát, HLV Lê Đức Tuấn tung đội hình mạnh nhất với dàn 4 ngoại binh làm chủ lực trên các tuyến. Trong khi đó đội chủ nhà có đủ Olaha Mạnh Đức, Đăng Khoa, Lê Giang, Cummings, Aldair, Quang Hùng… và nhập cuộc với lối chơi tấn công quen thuộc khi đá trên sân nhà.

Olaha Mạnh Đức vẫn là chân sút chủ lực của đội chủ nhà khi sớm thử sức thủ môn Sỹ Huy từ những cú sút hiểm hóc. Nhất là cú sút đầy uy lực vào phút 13 nhưng không thắng được thủ thành của đội bóng sông Hàn.

Thế trận cân bằng bất ngờ bị SHB Đà Nẵng phá vỡ vào phút 17 với bàn mở tỷ số 1-0. Từ pha đá phạt góc ở biên phải, hậu vệ Matias Moreira bật cao đánh đầu căng như tên bắn, hạ thủ môn Lê Giang.

Niềm vui của Matias Moreira sau khi ghi bàn mở tỷ số cho Đà Nẵng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội chủ nhà cố gắng dâng cao tấn công tìm bàn gỡ nhưng vấp phải hàng phòng ngự số đông và tổ chức bọc lót chặt chẽ từ đội bóng sông Hàn. Việc thi đấu với thế trận tấn công, tìm cách qua mặt hàng thủ dày đặc của đối phương không phải là thế mạnh của đội Công an TPHCM vốn có sở trường đá phản công.

Williams Minh Hoàng được tung vào sân ở hiệp hai và tăng sức mạnh cho hàng công của Công an TPHCM. Chân sút trẻ này có hai cơ hội tốt để gỡ hòa nhưng đều không tận dụng thành công. Đầu tiên là cú đệm bóng không thành bàn ở cự ly gần vào phút 61; sau đó là cú đánh đầu dội xà ngang vào phút 75.

Trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về đội khách. Kết quả bất ngờ nhưng xứng đáng của đội bóng sông Hàn.

QUỐC CƯỜNG