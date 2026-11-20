Đội chủ nhà Thể Công Viettel tiếp tục gây thất vọng khi bị SLNA cầm hòa 0-0 trên sân Hàng Đẫy ở trận đấu sớm vòng 8 V-League 2026-2027.

Thể Công Viettel (áo đỏ) bị SLNA cầm hòa trên sân nhà Hàng Đẫy. ẢNH: MINH HOÀNG

Thể Công Viettel bước vào cuộc tiếp đón SLNA tối 20-11 với áp lực phải giành trọn 3 điểm. Đội bóng áo lính đang rơi xuống vị trí có nguy cơ xuống hạng vào cuối mùa giải.

Các học trò của HLV Almeida Guilherme chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Mai Xuân Hùng. Tuy nhiên, hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của SLNA khiến Khuất Văn Khang cùng các đồng đội gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

Phút 26, Nguyễn Hoàng Khanh có cơ hội từ tình huống đá phạt ở góc hẹp nhưng không thể đánh bại thủ môn Cao Văn Bình. Đến phút 39, Thể Công Viettel tạo ra tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp 1. Doãn Ngọc Tân tung cú sút khiến Văn Bình không thể bắt dính bóng, nhưng Văn Khang băng vào đá bồi nhưng vẫn không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Trung vệ kỳ cựu Bùi Tiến Dũng trầm tư về chuỗi thành tích thất vọng của Thể Công Viettel. ẢNH: MINH HOÀNG

Chiều ngược lại, SLNA cũng từng đưa bóng vào lưới đội chủ nhà ở phút 43 sau những pha dứt điểm liên tiếp của Guiherme. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Sau giờ nghỉ, Thể Công Viettel tiếp tục nỗ lực tìm kiếm bàn thắng. Triệu Việt Hưng có khoảng trống để tung cú sút căng nhưng vẫn không thể đánh bại Văn Bình ở phút 61. Càng về cuối trận, đội chủ nhà càng tỏ ra bế tắc. Trong khi đó, SLNA chủ động lùi sâu đội hình, ưu tiên phòng ngự và bảo toàn tỷ số. Những điều chỉnh nhân sự của HLV Almeida Guilherme cũng không giúp Thể Công Viettel tạo ra sự khác biệt.

Đội khách cũng không quá mặn mà với việc đẩy cao đội hình tấn công. Tình huống đáng chú ý của SLNA diễn ra ở phút 86 với cú sút phạt của Lê Nguyên Hoàng, nhưng bóng đi vọt xà ngang.

Các cầu thủ SLNA tạm vươn lên xếp thứ 2. ẢNH: MINH HOÀNG

Chung cuộc, hai đội hòa nhau 0-0. Kết quả này khiến Thể Công Viettel nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 11 trên mọi đấu trường, trong đó có 6 vòng liên tiếp không biết đến chiến thắng tại V-League.

Với 1 điểm giành được, Thể Công Viettel nâng tổng điểm lên 6, tạm vươn lên vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng, đẩy HAGL xuống vị trí ngay phía sau. Tuy nhiên, đội bóng áo lính vẫn đối mặt nguy cơ bị Đồng Nai (4 điểm) thu hẹp khoảng cách, thậm chí vượt qua, khi đối thủ chưa thi đấu vòng 8.

Còn trận hòa trên sân Hàng Đẫy giúp SLNA nâng tổng điểm lên 14, tạm xếp thứ 2. Đội bóng xứ Nghệ tiếp tục duy trì thành tích bất bại từ đầu mùa, dù đây đã là trận hòa thứ 3 liên tiếp của thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn.

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HỮU THÀNH