Pha lập công ở phút 90 của Đào Tấn Lộc giúp CLB TPHCM đánh bại đội đầu bảng Thái Nguyên 1-0 thuộc vòng 8 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027, qua đó san bằng điểm số với chính đối thủ trên bảng xếp hạng.

CLB TPHCM (áo đỏ) giành chiến thắng quan trọng trước Thái Nguyên. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Chiều tối 20-11, Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027 trở lại với trận đấu sớm vòng 8 giữa CLB TPHCM và Thái Nguyên trên sân Bà Rịa. Trước vòng đấu này, Thái Nguyên tạm dẫn đầu với 16 điểm, chỉ hơn CLB TPHCM khoảng cách bằng một trận thắng. Vì vậy, cuộc đối đầu giữa hai đội có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành một trong 2 tấm vé thăng hạng V-League.

Dù phải thi đấu trên sân khách, Thái Nguyên nhập cuộc tốt hơn và sớm tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Trong 21 phút, ngoại binh Victor Mansaray có đến 2 tình huống đối mặt thủ môn Nguyễn Thanh Thắng nhưng đều không thể tận dụng thành công.

Phải đến phút 36, CLB TPHCM mới có pha dứt điểm đáng chú ý đầu tiên. Từ khoảng cách 20m, Trịnh Quang Trường tung cú sút xa nhưng bóng đi vọt xà.

Sau đó, hai đội tạo ra thế trận giằng co với những pha tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân. Tuy nhiên, sự thiếu chính xác trong những tình huống cuối cùng khiến cả hai chưa thể tìm được bàn thắng.

Victor Mansaray ôm đầu thể hiện sự tiếc nuối với cơ hội bị bỏ lỡ. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Tưởng chừng trận đấu sẽ khép lại với tỉ số hòa thì đúng phút 90, bước ngoặt đã xuất hiện. Từ quả tạt bên cánh phải của Nguyễn Thế Dũng, Đào Tấn Lộc bật người đánh đầu đưa bóng vào góc cao, đánh bại thủ môn Phan Đình Vũ Hải.

Bàn thắng quý như vàng của Tấn Lộc khiến cầu trường sân Bà Rịa vỡ òa. Với 3 điểm giành được, CLB TPHCM có 16 điểm, san bằng điểm số với đội đầu bảng Thái Nguyên và khiến cuộc đua ở nhóm đầu trở nên hấp dẫn hơn.

Kết quả này còn mở ra cơ hội chiếm ngôi đầu cho Becamex TPHCM, đội bóng cũng đang có 16 điểm. Ở vòng đấu này, Becamex TPHCM sẽ chạm trán Huế, đội đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng. Chiến thắng trước Thái Nguyên cũng nối dài chuỗi phong độ ấn tượng của thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương. CLB TPHCM hiện đã trải qua 5 trận bất bại, trong đó có 4 chiến thắng liên tiếp.

Lịch thi đấu vòng 8 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027

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HỮU THÀNH