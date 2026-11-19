Việc đội đầu bảng Thái Nguyên đối mặt chuyến làm khách khó khăn trước CLB TPHCM sẽ mở ra cơ hội để Becamex TPHCM có thể chiếm vị trí số 1 sau vòng 8 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027.

Becamex TPHCM có cơ hội đứng đầu bảng xếp hạng. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Sau hơn 10 ngày tạm nghỉ nhường chỗ để các đội tuyển Việt Nam tập trung, thi đấu trong dịp FIFA Days tháng 11, Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027 sẽ trở lại vào cuối tuần này với 7 cặp đấu thuộc vòng 8.

Mở màn là cuộc chạm trán giữa CLB TPHCM (13 điểm) và đội đầu bảng Thái Nguyên (16 điểm), diễn ra ngày 20-11 trên sân Bà Rịa. CLB TPHCM đang có phong độ ấn tượng khi bất bại 4 trận liên tiếp, trong đó giành chiến thắng ở cả 3 vòng đấu gần nhất. Chuỗi kết quả tích cực giúp thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương bám sát nhóm dẫn đầu, tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh một trong 2 suất thăng hạng V-League.

Tuy nhiên, quãng nghỉ hơn 10 ngày vừa qua cũng khiến mạch hưng phấn của CLB TPHCM bị gián đoạn. HLV Nguyễn Minh Phương sẽ phải tìm cách duy trì sự ổn định và tinh thần thi đấu cho các học trò trước cuộc tiếp đón đội đầu bảng Thái Nguyên. Nếu giành chiến thắng, CLB TPHCM sẽ san bằng điểm số với chính đối thủ này, qua đó tạo thêm sức nóng cho cuộc đua ở nhóm đầu.

Chiều ngược lại, Thái Nguyên cũng không còn duy trì được sự thăng hoa như giai đoạn đầu mùa. Sau 2 trận chỉ giành được 1 điểm, đoàn quân của HLV Phạm Minh Đức cũng kịp thời tìm lại niềm vui bằng chiến thắng trước Cần Thơ ngay trước kỳ nghỉ. Dù vậy, đội bóng xứ chè đã bắt đầu cảm nhận sức nóng và sự khốc liệt của cuộc đua thăng hạng.

Thái Nguyên còn chịu áp lực từ phía sau khi Becamex TPHCM đang có cùng 16 điểm và chỉ chờ cơ hội vượt lên. Ở vòng 8, Võ Hoàng Minh Khoa cùng đồng đội chỉ phải tiếp đón Huế (5 điểm) - CLB đang vật lộn ở nhóm cuối bảng. Dù Huế vừa tìm được chiến thắng ở vòng đấu gần nhất, nhưng tương quan lực lượng và phong độ vẫn nghiêng đáng kể về phía đội chủ nhà.

CLB TPHCM tiếp tục nuôi hy vọng trong cuộc đua thăng hạng. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Nếu Thái Nguyên không thể giành chiến thắng trước CLB TPHCM, còn Becamex TPHCM hoàn thành nhiệm vụ trước Huế, ngôi đầu bảng sẽ đổi chủ sau vòng 8.

Trong khi đó, đội xếp thứ 3 là Hưng Yên (14 điểm) cũng đối diện thử thách khi phải làm khách trên sân 19-8 Nha Trang của Khánh Hòa (12 điểm). Với khoảng cách 2 điểm, đây được xem là cuộc đối đầu trực tiếp trong nhóm cạnh tranh vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, Khánh Hòa sẽ không có sự phục vụ của trụ cột Huỳnh Nhật Tân do án treo giò.

Một ứng viên khác trong cuộc đua thăng hạng là Công an Nhân dân (10 điểm) sẽ có cuộc tiếp đón Cần Thơ (8 điểm). Sau những kết quả chưa đáp ứng kỳ vọng, HLV Nguyễn Đức Thắng đối diện với nguy cơ chia tay CLB nếu không giành được chiến thắng ở vòng này. Khó khăn thêm chồng chất khi đội chủ nhà sẽ không có sự phục vụ của tuyển thủ Phạm Lý Đức do án treo giò.

Ở nhóm cuối bảng, đội chủ nhà Phú Thọ (2 điểm) chạm trán Long An (4 điểm) trong trận đấu mang tính chất của một cuộc “chung kết ngược”. Đội khách gặp bất lợi về lực lượng khi vắng hậu vệ Võ Hoàng Uy và trung vệ Phạm Trần Bảo Tuấn vì án treo giò. Một chiến thắng lúc này có ý nghĩa rất lớn với cả 2 đội trong nỗ lực thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Lâm Đồng (4 điểm), dù được chơi trên sân nhà, cũng khó có thể an tâm khi phải tiếp đón Bình Minh Sài Gòn (13 điểm) - đội bóng đang có vị trí tốt hơn trên bảng xếp hạng.

Lịch thi đấu vòng 8 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027. ẢNH: VPF

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HỮU THÀNH