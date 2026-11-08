CLB TPHCM thắng đậm, tiếp tục bám sát nhóm thăng hạng V-League

Thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương có chiến thắng 3-0 trước đội khách Phú Thọ ở vòng 7 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027, qua đó tiếp tục duy trì cuộc đua giành vé thăng hạng V-League.

Các cầu thủ CLB TPHCM ăn mừng bàn thắng mở điểm vào lưới Phú Thọ. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Tiếp đón đội cuối bảng Phú Thọ trên sân Bà Rịa ở trận đấu sớm ngày 8-11, CLB TPHCM nhập cuộc với tinh thần hưng phấn sau khi đánh bại ứng viên thăng hạng CAND ở vòng trước. Phút 18, Nguyễn Thế Dũng phối hợp với đồng đội xâm nhập vòng cấm rồi căng ngang thuận lợi để Hồ Sỹ Giáp thoải mái đệm bóng ở cột hai, mở tỉ số cho đội chủ nhà.

Đầu hiệp 2, từ tình huống đá phạt góc bên cánh trái tạo ra sự lộn xộn trước khung thành Phú Thọ, Bùi Huy Hoàng có cơ hội tung cú sút xa trước vòng cấm, nâng tỉ số lên 2-0. Đến cuối trận, Nguyễn Công Thành ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương.

Phú Thọ tiếp tục đứng cuối bảng với 2 điểm. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Với 3 điểm có được, CLB TPHCM tạm vươn lên vị trí thứ tư với 13 điểm, chỉ còn kém 3 điểm so với hai đội dẫn đầu là Becamex TPHCM và Thái Nguyên. Kết quả này giúp đội bóng thành phố tiếp tục duy trì sức ép lên nhóm cạnh tranh một trong 2 suất thăng hạng V-League.

Ở trận đấu muộn cùng ngày, Thái Nguyên có chuyến làm khách trên sân Cần Thơ. Dù kiểm soát thế trận và liên tục gây sức ép, đội khách phải chờ đến phút 33 mới có bàn mở tỉ số. Từ cú sút của Dương Văn Hào trong vòng 5m50, bóng chạm tay một cầu thủ Cần Thơ và trọng tài cho Thái Nguyên hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Victor Mansaray không mắc sai lầm để đánh bại thủ môn Dương Văn Cường.

Sang hiệp 2, Thái Nguyên tiếp tục thể hiện sức mạnh khi ghi thêm 3 bàn thắng. Trong đó, Mansaray hoàn tất cú đúp, còn Nguyễn Trung Thành và Nguyễn Đình Thịnh mỗi người đóng góp một bàn, giúp đội khách giành chiến thắng đậm.

Các cầu thủ Thái Nguyên thắng thuyết phục trên sân của Cần Thơ. ẢNH: QUỲNH MAI

Bất ngờ lớn nhất vòng đấu là trận hòa 0-0 của Quy Nhơn United trên sân PVF trước Hưng Yên, đội đang xếp thứ ba.

Với 6 điểm, thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh tạm đứng thứ 10, hơn nhóm có nguy cơ rớt hạng 2 điểm. Trong khi đó, Hưng Yên có dấu hiệu chững lại khi trải qua hai vòng đấu gần nhất không biết đến chiến thắng, với một trận hòa và một thất bại.

Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027 sẽ tạm nghỉ gần hai tuần để nhường lịch cho đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam tham dự các trận đấu quốc tế trong dịp FIFA Days tháng 11. Giải đấu dự kiến trở lại với vòng 8 từ ngày 20-11.

HỮU THÀNH