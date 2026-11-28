Tiếp đón các cầu thủ Hà Tĩnh – vốn được xem là hiện tượng ở đầu mùa, Hà Nội FC đã ngược dòng giành trọn 3 điểm nhờ cú đúp của Thanh Minh. Điều ấn tượng là sự bùng nổ của Hà Nội FC bắt đầu khi họ chỉ còn 10 người từ phút 82.

Thanh Minh tỏa sáng với cú đúp bàn thắng cho Hà Nội FC. Ảnh: MINH HOÀNG

Đánh giá cao phong độ hiện tại của Hà Tĩnh, HLV Kewell đã tung đội hình xuất phát với lực lượng mạnh nhất khi có đủ 4 ngoại binh cùng Văn Quyết, Hùng Dũng, Văn Tùng, Hai Long, Thành Chung… Ở bên kia sân, HLV Phan Như Thuật cũng dàn đội hình tốt nhất, cũng với 4 ngoại binh nhằm hướng đến mục tiêu kiếm điểm ở trận này.

Đôi bên nhập cuộc với lối chơi tấn công nhanh, quyết liệt và nhiều lần gián đoạn vì phạm lỗi. Pha bóng nguy hiểm đầu tiên đến từ đội khách vào phút 20 từ cú dứt điểm của Charles Atshimene nhưng Quan Văn Chuẩn xuất sắc cứu thua. Sau tình huống trên, Hà Nội FC đẩy cao đội hình tấn công và dần tạo thế trận lấn lướt bên phần sân đối phương. Hai Long, Văn Quyết rồi Văn Tùng có những cơ hội tốt nhưng không tận dụng thành công để ghi bàn cho đội chủ nhà.

Adriel lãnh thẻ đỏ vào phút 82, nhưng lại là thời điểm Hà Nội FC bùng nổ khi ngược dòng thắng 2-1. Ảnh: MINH HOÀNG

Ở vào thời điểm thế trận cân bằng, đội khách đã bất ngờ ghi bàn mở tỷ số vào phút 57 từ cú sút xa của Atshimene. Các cầu thủ Hà Nội FC gia tăng sức ép sau bàn thua nhằm hy vọng sớm tìm bàn gỡ. Tình hình thêm khó cho đội chủ nhà vào phút 82 khi Adriel lãnh thẻ đỏ sau pha vào bóng nguy hiểm với Antonio (Hà Tĩnh).

Bị thiếu người, nhưng do bị dẫn bàn nên Hà Nội FC không thể lùi thấp đội hình phòng ngự mà tiếp tục gia tăng tấn công khi nhận thấy đối phương dần thu đội hình về sân nhà để bảo toàn chiến thắng. Liên tiếp vào các phút 83 và 86, tiền đạo Hồ Thanh Minh đã lập công cho đội nhà để giúp Hà Nội FC giành chiến thắng chung cuộc 2-1.

Trận thắng này giúp Hà Nội FC đạt 15 điểm và vươn lên top 5, tái vận hành cuộc đua tranh vô địch mùa này.

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