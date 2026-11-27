U17 Việt Nam khép lại hành trình tại World Cup 2026 với những dấu ấn lịch sử và cả niềm tiếc nuối. Hy vọng những trải nghiệm quý giá tại Qatar sẽ là hành trang để các tài năng trẻ vững bước vào sân chơi chuyên nghiệp và trở thành trụ cột của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam vừa có những trải nghiệm quý giá tại sân chơi bóng đá trẻ lớn nhất hành tinh. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Người hâm mộ khó quên cú đánh gót tung lưới U17 Bỉ của Lê Sỹ Bách ngay phút thứ 4 trong trận ra quân. Bàn thắng đầu tiên của bóng đá Việt Nam tại một kỳ World Cup sân 11 người đến theo cách đầy ngẫu hứng của một cầu thủ tuổi 17. Rồi Chu Ngọc Nguyễn Lực ghi bàn trực tiếp từ quả phạt góc, Duy Khang đánh đầu gỡ hòa ở phút bù giờ trong trận gặp New Zealand… Những chàng trai trẻ đã mang đến nhiều cảm xúc bằng chính cách chơi bóng của mình.

1 điểm, 5 bàn thắng, 8 bàn thua và vị trí thứ ba bảng G là những con số khép lại hành trình của U17 Việt Nam. Kết quả chưa đủ để thầy trò HLV Cristiano Roland đi tiếp, nhưng cũng chẳng có gì phải buồn quá lâu.

Ba lần bị New Zealand dẫn bàn, ba lần các cầu thủ Việt Nam tìm được bàn gỡ. Trước đội tuyển Bỉ, dù bị dẫn 1-3, các em vẫn miệt mài tấn công đến những phút cuối. Ở tuổi 17, sự tự tin và niềm khát khao chơi bóng ấy đáng quý chẳng kém những bàn thắng.

World Cup cũng giúp bóng đá Việt Nam nhìn rõ hơn khoảng cách về trình độ. Để thích nghi với môi trường ấy, cầu thủ cần được rèn giũa qua nhiều năm, nhiều giải đấu có chất lượng. Và chuyến đi Qatar giúp bóng đá Việt Nam nhìn lại mình trong một tương quan rộng hơn những cuộc cạnh tranh quen thuộc ở Đông Nam Á.

Sỹ Bách ăn mừng bàn thắng sau cú đánh gót đẹp mắt vào lưới U17 Bỉ. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Sau World Cup, vấn đề của các tuyển thủ trẻ Việt Nam là làm sao trở lại cuộc cạnh tranh vị trí ở đội bóng chủ quản và thậm chí phải duy trì ổn định trên các đội tuyển quốc gia.

Bóng đá Việt Nam từng có những lứa cầu thủ trẻ khiến người hâm mộ háo hức chờ đợi, nhưng nhiều gương mặt đã dần vắng bóng khi bước vào tuổi đôi mươi. Tỏa sáng ở tuổi 17 là một chuyện, tìm được chỗ đứng trong đội hình một CLB chuyên nghiệp lại là chuyện khác.

Nhìn Nguyễn Lê Phát thi đấu ở V-League mùa này, có thể hiểu cơ hội ra sân quý giá với cầu thủ trẻ đến nhường nào. Mới 19 tuổi, Lê Phát đã giành HCV SEA Games 33, HCĐ U23 châu Á 2026 và đang được HLV Chu Đình Nghiêm tin tưởng tại CLB Ninh Bình.

Lứa cầu thủ U17 Việt Nam dưới thời HLV Cristiano Roland đi vào lịch sử trong lần đầu tiên góp mặt ở U17 World Cup. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Bóng đá Việt Nam cũng từng có một Lê Công Vinh giành Quả bóng vàng năm 2004 khi mới 19 tuổi. Những tài năng được chăm chút và trao cơ hội đúng lúc hoàn toàn có thể đảm đương trọng trách từ rất sớm.

Mỗi cầu thủ có nhịp độ trưởng thành riêng, nhưng tất cả đều cần cơ hội thi đấu, tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện mình.

Khi bóng đá Việt Nam bước vào chiến dịch vòng loại World Cup 2030, những chàng trai vừa trở về từ Qatar cũng đã ở tuổi đôi mươi. Hy vọng nhiều gương mặt của U17 hôm nay sẽ trưởng thành trong màu áo đội tuyển quốc gia. Đó mới là thành quả lâu dài và đáng mong đợi nhất từ chuyến đi Qatar.

GIA HUY