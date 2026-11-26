Sau bàn thắng đầu tiên và điểm số đầu tiên tại FIFA U17 World Cup, đội tuyển U17 Việt Nam đang hướng đến một cột mốc lịch sử khác. Cuộc đối đầu với U17 Mali lúc 20 giờ ngày 26-11 sẽ quyết định cơ hội vượt qua vòng bảng của thầy trò HLV Cristiano Roland ngay trong lần đầu góp mặt ở sân chơi thế giới.

Đội tuyển U17 Việt Nam còn 90 phút quyết định ở vòng bảng Cúp thế giới. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

90 phút định đoạt vé đi tiếp

Thất bại 2-3 trước U17 Bỉ và trận hòa 3-3 với U17 New Zealand đưa U17 Việt Nam đến lượt trận cuối với 1 điểm. Dù chưa giành được chiến thắng, các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn còn cơ hội cạnh tranh tấm vé vào vòng 32 đội.

Nếu đánh bại U17 Mali, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ có 4 điểm, qua đó mở ra triển vọng lớn giành quyền đi tiếp. Thậm chí, U17 Việt Nam có thể cạnh tranh vị trí nhì bảng G tùy thuộc vào kết quả cuộc đối đầu giữa U17 Bỉ và U17 New Zealand. Trong khi đó, một kết quả hòa sẽ khiến cơ hội đi tiếp trở nên khó khăn hơn.

Đáng chú ý U17 Mali đã thể hiện sức mạnh đáng nể với hai chiến thắng liên tiếp. Đại diện châu Phi sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, tốc độ và khả năng tranh chấp vượt trội. Tuy nhiên, việc sớm giành quyền đi tiếp có thể khiến ban huấn luyện U17 Mali cân nhắc điều chỉnh lực lượng nhằm giữ sức cho vòng đấu loại trực tiếp. Đó cũng là yếu tố mà U17 Việt Nam có thể hy vọng khai thác.

HLV Cristiano Roland cùng các cộng sự hẳn đã có những tính toán về cách tiếp cận trận đấu. Sự chặt chẽ trong phòng ngự và khả năng tận dụng các tình huống cố định như ở hai trận trước sẽ có ý nghĩa quan trọng trước đối thủ mạnh nhất bảng.

Chờ đợi chiến thắng lịch sử

Cơ sở để người hâm mộ đặt niềm tin vào U17 Việt Nam đến từ chính những gì các cầu thủ đã thể hiện tại Qatar. Việc ghi được 5 bàn thắng sau hai trận đấu cho thấy khả năng tấn công đáng khích lệ của một đội bóng lần đầu tham dự World Cup. Đặc biệt, ba lần gỡ hòa trước New Zealand đã thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường của các học trò HLV Cristiano Roland.

Nguyễn Lực cùng đồng đội U17 Việt Nam rất quyết tâm ở trận cuối vòng bảng đêm 26-11. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Những gương mặt như Chu Ngọc Nguyễn Lực, Lê Sỹ Bách, Lê Trọng Đại Nhân hay Trương Nguyễn Duy Khang đã phần nào khẳng định khả năng thích nghi với sân chơi lớn. Điều cần thiết lúc này là duy trì sự tự tin, đồng thời hạn chế những sai sót trong phòng ngự từng khiến đội đánh mất lợi thế ở hai lượt trận trước.

U17 Mali được đánh giá cao hơn, nhưng bóng đá trẻ luôn tiềm ẩn những bất ngờ. Khi cơ hội đi tiếp vẫn còn, U17 Việt Nam có lý do để hướng đến chiến thắng thay vì bằng lòng với những dấu ấn đã tạo dựng.

Từ bàn thắng lịch sử của Lê Sỹ Bách đến điểm số đầu tiên trước New Zealand, hành trình của U17 Việt Nam trên đất Qatar đã mang đến nhiều cảm xúc. Giờ đây, trước 90 phút có ý nghĩa quyết định, người hâm mộ đang chờ đợi các cầu thủ trẻ tiến thêm một bước: giành chiến thắng đầu tiên tại World Cup và mở ra cơ hội góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp.

GIA MINH