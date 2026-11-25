Những ngày qua, quê nhà Cát Ngạn (tỉnh Nghệ An) của Chu Ngọc Nguyễn Lực rôm rả hơn thường ngày. Từng đoàn khách từ khắp nơi tìm về, chung vui với gia đình chàng tuyển thủ U17 Việt Nam đang tỏa sáng tại U17 World Cup 2026.

Tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực đang tỏa sáng tại U17 World Cup 2026. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Ông Chu Văn Cảnh và bà Nguyễn Thị Hoài Mơ, ba mẹ của Nguyễn Lực, tất bật đón tiếp từ bà con láng giềng đến những vị khách phương xa. Niềm vui xen lẫn niềm tự hào hiện rõ trên gương mặt người dân Cát Ngạn khi cậu bé Nguyễn Lực ngày nào nay đã trở thành ngôi sao hy vọng của U17 Việt Nam tại đấu trường thế giới, đồng thời được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng góp cho tương lai bóng đá nước nhà.

Mẹ là điểm tựa, cha là niềm tin

Trong căn nhà nhỏ, ba mẹ bắt đầu kể lại hành trình “đầu tư” cho niềm đam mê bóng đá của cậu quý tử. Nguyễn Lực là con út trong gia đình có 2 anh em. Anh trai đã sang Nhật Bản xuất khẩu lao động để phụ giúp kinh tế gia đình. Anh ở nước ngoài, em út lại thường xuyên đi xa, nên trong căn nhà giờ chỉ còn ông Cảnh và bà Mơ. Vì thế, chiếc điện thoại trở thành cầu nối để người thân từ khắp nơi gửi lời động viên, chúc mừng lẫn căn dặn đến Nguyễn Lực sau những dấu ấn đáng nhớ trên sân cỏ.

Mảnh đất Nghệ An từ lâu được ví như cái nôi của bóng đá Việt Nam. Quê “Choa” thường nói vui rằng, đá bóng hay là một trong những cách để người dân nghèo ở đây đổi đời. Với Nguyễn Lực, những thế hệ cầu thủ Nghệ An đi trước cũng chính là tấm gương để cậu bé sinh năm 2009 phấn đấu noi theo.

Nguyễn Lực có xuất phát điểm từ đội tuyển chọn của trường tiểu học, tham dự Hội khỏe Phù Đổng huyện Thanh Chương (cũ). Tài năng của cậu bé sớm lọt vào mắt xanh các thầy ở lò đào tạo SLNA, nhưng đáng tiếc Lực không thể trụ lại vì vướng vấn đề tuổi tác.

Gia đình từ Nghệ An ra thăm Nguyễn Lực tại Nhổn (Hà Nội). ẢNH: HOÀI MƠ

Cơ hội khác đến khi lò đào tạo T&T - VSH của danh thủ Văn Sỹ Hùng tổ chức tuyển sinh tại Cửa Lò. Được ba mẹ tạo điều kiện, Nguyễn Lực tham gia thi tuyển và vượt qua các vòng sát hạch. Năm 2019, Lực chính thức gia nhập lò “vệ tinh” của Hà Nội FC này.

Quãng thời gian Nguyễn Lực rèn luyện ở Cửa Lò cũng là những tháng ngày mẹ Mơ cứ đến cuối tuần lại chạy xe máy ngược xuôi 120 km để thăm con. Những cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con thường diễn ra chóng vánh, chỉ với đôi ba câu hỏi về chuyện tập luyện, học hành, ăn uống và các mối quan hệ bạn bè trong đội. Mẹ nào chẳng thương, chẳng xót con, nhất là khi Nguyễn Lực phải rời xa vòng tay gia đình từ lúc còn nhỏ.

Đến năm 2022, Nguyễn Lực chuyển ra Hà Nội tiếp tục theo đuổi con đường bóng đá. Ba của Lực cũng làm việc tại Hà Nội, chăm sóc và thăm nom con trai. Gia đình luôn gửi gắm các thầy quan tâm, dìu dắt Nguyễn Lực. Với họ, mong muốn lớn nhất chưa bao giờ là con phải trở thành ngôi sao hay đạt được những danh hiệu lớn. Chỉ cần con khỏe mạnh, được học hành, tiếp tục theo đuổi đam mê và trưởng thành với lựa chọn của mình, vậy là ba mẹ đã mãn nguyện.

Hiểu được những nỗi lo toan, vất vả và sự hy sinh của đấng sinh thành, Nguyễn Lực càng có thêm động lực để phấn đấu. Những đồng tiền chắt chiu, dành dụm của ba mẹ đều được ưu tiên cho việc học tập và phát triển của 2 anh em. Bởi thế, trong lòng chàng trai xứ Nghệ, niềm đam mê và nghị lực vươn lên trong bóng đá chưa bao giờ tắt.

Gia đình của Nguyễn Lực sum vầy theo dõi tuyển thủ U17 Việt Nam thi đấu

Ngôi sao hy vọng của bóng đá nước nhà

Ba năm ăn tập tại Cửa Lò là quãng thời gian đặt những viên gạch đầu tiên trong hành trình bóng đá chuyên nghiệp của Nguyễn Lực. Cầu thủ quê xứ Nghệ được đào tạo bài bản, từng bước hoàn thiện kỹ thuật cá nhân, tư duy chơi bóng và khả năng phối hợp.

Việc chuyển từ trung tâm “vệ tinh” về hệ thống đào tạo chính của Hà Nội FC vào năm 2022 trở thành bước ngoặt trong sự nghiệp của Nguyễn Lực. Tại đây, anh được tiếp cận chương trình huấn luyện chuyên sâu, có điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn và thường xuyên thi đấu, cọ xát với những cầu thủ chất lượng cùng trang lứa.

Sự tiến bộ của Nguyễn Lực nhanh chóng được thể hiện qua những thành tích đáng chú ý. Ở tuổi 15, anh góp mặt trong đội hình U17 Hà Nội vô địch quốc gia. Đến năm 2025, tiền vệ người Nghệ An tiếp tục cùng đội bóng bảo vệ thành công danh hiệu, đồng thời được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Năm 2026 đánh dấu bước tiến mới của Nguyễn Lực. Tài năng trẻ giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Giải U17 Đông Nam Á, góp công đưa U17 Việt Nam lần đầu tiên giành quyền tham dự U17 World Cup 2026. Cũng trong năm này, Hà Nội FC trao cơ hội để tiền vệ trẻ thử sức tại V-League, sớm được các ngôi sao như Nguyễn Văn Quyết hay Đỗ Hùng Dũng dìu dắt.

Nguyễn Lực có nền tảng vững chắc để phát triển hơn trong tương lai. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Điều quan trọng là Nguyễn Lực được dẫn dắt bởi chính thầy Cristiano Roland - người trực tiếp huấn luyện cầu thủ này từ các tuyến trẻ Hà Nội đến U17 Việt Nam. Sự xuyên suốt trong quá trình đào tạo giúp Lực phát triển kỹ năng, bởi thầy Roland hiểu rõ những điểm mạnh để cậu học trò phát huy khả năng.

Tại U17 World Cup 2026, Nguyễn Lực tạo nên tiếng vang với 2 bàn thắng vào lưới U17 Bỉ và U17 New Zealand, đó là pha lập công từ tình huống đá phạt góc và sút phạt trực tiếp. Nhờ vậy, chàng trai xứ Nghệ được các kênh truyền thông của FIFA và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) nhận xét là cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt, khả năng chuyền bóng đa dạng cùng tư duy sáng tạo trong lối chơi.

Dẫu vậy, hành trình theo con đường thể thao nhà nghề của Nguyễn Lực vẫn còn lắm gian truân. Ở tuổi 17, anh cần tiếp tục hoàn thiện chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm và học cách thích nghi với áp lực ngày càng lớn của bóng đá đỉnh cao. Nhưng nếu Lực giữ được sự khiêm tốn và cân bằng cảm xúc, cậu sẽ tiếp tục trưởng thành và hướng đến những cột mốc lớn hơn trong sự nghiệp, nhất là khi nam cầu thủ đang có nền tảng vững chắc để phát triển.

HỮU THÀNH