Sau màn trình diễn đáng khích lệ nhưng chưa có điểm trước U17 Bỉ, U17 Việt Nam hướng tới cuộc đối đầu New Zealand lúc 22 giờ 30 ngày 23-11 với mục tiêu cải thiện kết quả. Khả năng tận dụng cơ hội và duy trì sự tập trung trong phòng ngự là những yếu tố quyết định.

Đội tuyển U17 Việt Nam có trận quyết định với U17 New Zealand đêm 23-11. Ảnh: VFF

Hai bàn thắng vào lưới U17 Bỉ chưa đủ giúp U17 Việt Nam có điểm trong trận ra quân bảng G FIFA U17 World Cup 2026. Tuy nhiên, thất bại 2-3 cũng cho thấy các học trò HLV Cristiano Roland có khả năng tạo ra khác biệt trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Điều cần thiết lúc này là chuyển những tín hiệu tích cực ấy thành kết quả cụ thể.

Trước U17 Bỉ, Lê Sỹ Bách sớm mở tỷ số nhưng lợi thế của đội bóng áo đỏ không được duy trì lâu khi đối thủ ghi liên tiếp hai bàn ở cuối hiệp một. Sang hiệp hai, U17 Việt Nam tiếp tục gặp khó trước sức ép và nhận thêm bàn thua ở phút 60. Nỗ lực của Nguyễn Lực với pha lập công phút 84 chỉ giúp rút ngắn cách biệt.

Trận đấu ra quân để lại cả điểm sáng lẫn những vấn đề cần khắc phục. Khả năng tổ chức phản công, tận dụng tình huống cố định là cơ sở để U17 Việt Nam tìm kiếm bàn thắng. Ngược lại, việc duy trì cự ly đội hình, chống bóng bổng và hạn chế những khoảng trống khi đối phương tăng tốc vẫn cần được cải thiện.

Đối thủ New Zealand cũng không phải thử thách dễ dàng. Đại diện châu Đại Dương vừa thua Mali 0-3 ở trận mở màn, nhưng sở hữu lợi thế về thể hình, sức mạnh tranh chấp và sự gắn kết trong đội hình. Đáng chú ý, New Zealand mang đến Qatar lực lượng có nhiều cầu thủ từng cùng nhau đăng quang giải U16 châu Đại Dương năm 2025.

Thầy trò HLV Cristiano Roland nỗ lực có điểm trước New Zealand để toan tính qua vòng bảng. Ảnh: VFF

HLV Cristiano Roland cho biết ban huấn luyện đã phân tích kỹ trận gặp Bỉ, tập trung điều chỉnh khả năng tổ chức phòng ngự, triển khai tấn công và dứt điểm. Nhà cầm quân người Brazil cũng nhấn mạnh mục tiêu của đội vẫn là giành điểm ở từng trận đấu, đồng thời yêu cầu các cầu thủ giữ sự khiêm tốn, tỉnh táo sau những lời động viên.

Cuộc đối đầu New Zealand có ý nghĩa lớn trong hành trình của U17 Việt Nam tại World Cup. Một thế trận chủ động cùng sự tập trung xuyên suốt 90 phút là điều kiện cần để đội bóng trẻ hướng tới kết quả tích cực. Sau những bàn thắng vào lưới Bỉ, điều người hâm mộ chờ đợi lúc này là bản lĩnh của các cầu thủ trẻ được thể hiện bằng điểm số.

VÕ QUỐC