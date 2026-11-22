U17 Việt Nam đã có trận ra quân đầy ấn tượng trước U17 Bỉ tại World Cup 2026, HLV Cristiano Roland đã động viên toàn đội tiếp tục giữ sự tập trung, nhanh chóng hướng tới lượt trận tiếp theo gặp U17 New Zealand.

Tiền vệ Quý Vương. Ảnh: VFF

Đại diện toàn đội trao đổi cùng truyền thông sau buổi tập ngày 21-11, tiền vệ Quý Vương cho biết, ban huấn luyện ghi nhận tinh thần thi đấu và những nỗ lực của các cầu thủ trong trận thua U17 Bỉ 2-3 tại giải U17 World Cup, đồng thời nhắc nhở toàn đội không nên tiếc nuối kết quả trận đấu đã qua.

“Thầy Roland động viên mọi người rằng toàn đội đã thi đấu rất cố gắng và thầy cũng rất tự hào về chúng em. Thầy yêu cầu toàn đội tập trung, quên đi trận đấu vừa rồi để hướng tới trận đấu tiếp theo”, tiền vệ U17 Việt Nam chia sẻ.

Đánh giá về đối thủ trong trận ra quân, Quý Vương cho rằng các cầu thủ Việt Nam đã học hỏi được nhiều điều, đặc biệt là cách tổ chức lối chơi và tốc độ xử lý bóng. “Thi đấu với đội Bỉ, chúng em nhận thấy mình cần chơi nhanh hơn vì đối thủ áp sát rất nhanh. Các cầu thủ cũng cần giữ cự ly gần nhau hơn để có thể phối hợp và thoát pressing”, Quý Vương nói.

Hướng tới cuộc đối đầu với U17 New Zealand, tiền vệ trẻ nhấn mạnh toàn đội không đánh giá thấp bất kỳ đối thủ nào tại bảng đấu. “Ba đối thủ đều rất mạnh. Chúng em quyết tâm sẽ chơi một trận đấu cống hiến cho người hâm mộ”.

Về mục tiêu cá nhân, Quý Vương cho biết trước hết anh mong muốn có cơ hội được ra sân, qua đó đóng góp vào mục tiêu giành chiến thắng của đội tuyển.

Bảng xếp hạng sau lượt trận đầu tiên

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