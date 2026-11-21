U17 Việt Nam suýt gây bất ngờ ở trận ra quân tại U17 World Cup khi để thua Bỉ 2-3. Nhất là vào thời điểm cuối trận, hàng phòng ngự U17 Bỉ đã vất vả chống đỡ trước sức ép của các cầu thủ Việt Nam.

Đại Nhân trả lời giới truyền thông sau trận đấu. Ảnh: VFF

Phát biểu sau trận đấu, tiền đạo Lê Trọng Đại Nhân bày tỏ sự tiếc nuối khi U17 Việt Nam để thua trận này. Tuy nhiên, anh cho rằng toàn đội đã có màn trình diễn tốt và vẫn hướng đến những kết quả tích cực ở các trận đấu tiếp theo.

“Đây là lần đầu U17 Việt Nam tham dự giải đấu nên trận ra quân thực sự rất khó khăn. Toàn đội luôn tự tin, động viên nhau và hướng đến chiến thắng. U17 Bỉ là á quân châu Âu, vì vậy kết quả này cũng phản ánh phần nào chất lượng của đối thủ. Chúng em đã chơi tốt, nỗ lực hết mình. Nếu may mắn hơn một chút, U17 Việt Nam có thể đã gỡ hòa 3-3”, Đại Nhân chia sẻ.

Tiền đạo thuộc biên chế CLB Thể Công Viettel cho rằng khoảng thời gian sau bàn mở tỷ số là thử thách lớn đối với U17 Việt Nam, khi U17 Bỉ sở hữu nền tảng thể lực tốt và khả năng dứt điểm sắc bén. Các cầu thủ Việt Nam đã phải nỗ lực duy trì sự tập trung, thích ứng với tốc độ và cường độ thi đấu cao của đối thủ.

Hướng tới lượt trận tiếp theo, Đại Nhân khẳng định toàn đội sẽ tiếp tục cố gắng để hoàn thành mục tiêu đề ra. “Ban huấn luyện đã đặt mục tiêu có một chiến thắng ở vòng bảng. Chúng em sẽ cố gắng hết sức để làm nên lịch sử ở trận đấu tới”.

Xếp hạng tạm thời bảng G.

ĐOÀN NHẬT