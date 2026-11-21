Trong loạt trận đấu quốc tế vừa rồi ở cấp đội tuyển quốc gia và CLB, Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Thái Quốc Cường, những tài năng trẻ đầy triển vọng của bóng đá Việt Nam lần lượt tạo ra những siêu phẩm ghi bàn đẹp mắt.

Quốc Cường ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Buriram

Những trận đấu quốc tế vừa qua ở cấp đội tuyển quốc gia và CLB chứng kiến hai khoảnh khắc đầy cảm xúc của bóng đá Việt Nam, khi Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Thái Quốc Cường lần lượt lập siêu phẩm. Ở tuổi 22, cả hai cho thấy phẩm chất kỹ thuật, sự tự tin và bản lĩnh dám thực hiện những điều táo bạo.

Phút 19 trận gặp tuyển Kyrgyzstan, nhận bóng bên cánh trái, Đình Bắc tự tin đi vào trung lộ giữa vòng vây của các cầu thủ đối phương, trước khi tung cú cứa lòng từ ngoài vòng cấm, đưa bóng vượt khỏi tầm với của thủ môn.

Pha xử lý đầy ngẫu hứng ấy gợi nhớ đến những khoảnh khắc ma thuật của Phạm Văn Quyến ngày nào. Từ cách đi bóng đến động tác dứt điểm, Đình Bắc cho thấy sự tự tin của một cầu thủ giàu kỹ thuật và đang ngày càng trưởng thành.

Trong khi đó, ở phút 88 trận CLB Công an TPHCM gặp Buriram United, Quốc Cường cũng khiến người hâm mộ vỡ òa. Từ cánh trái, tiền vệ trẻ đi bóng vào vòng cấm rồi tung cú sút hiểm hóc về góc xa, khiến thủ môn đối phương chỉ biết ngoái nhìn bóng bay vào lưới.

Hai siêu phẩm mang dấu ấn riêng, nhưng có chung một điểm: sự tự tin và quyết đoán. Để tạo nên những bàn thắng như thế, ngoài nền tảng kỹ thuật, cầu thủ cần có bản lĩnh lựa chọn phương án xử lý táo bạo trong tích tắc.

Ở tuổi 22, Đình Bắc đang dần trở thành gương mặt chủ lực trên hàng công tuyển Việt Nam với lối chơi đa năng và khả năng ghi bàn ấn tượng. Quốc Cường cũng từng bước khẳng định vị trí ở tuyến giữa CLB Công an TPHCM, từ khả năng kiểm soát, luân chuyển bóng đến những pha dâng cao dứt điểm sắc bén.

Sự trưởng thành của Đình Bắc và Quốc Cường có thể truyền cảm hứng cho nhiều cầu thủ trẻ Việt Nam mạnh dạn thể hiện mình, chơi bóng bằng nhiệt huyết, sự sáng tạo và tinh thần không ngại thử thách.

Những siêu phẩm ở tuổi 22 mang đến niềm vui hôm nay, nhưng đáng quý hơn là niềm tin vào một thế hệ cầu thủ Việt Nam giàu kỹ thuật, bản lĩnh và khát vọng vươn xa.

ĐỖ HOÀNG