Giọt nước mắt của HLV Việt Thắng!

Sau trận Đồng Nai thắng SHB Đà Nẵng 1-0 tại V-League, HLV Việt Thắng đã ôm chầm thành viên ở trong BHL và các cầu thủ. Ông xúc động đến bật khóc, nước mắt hòa cùng những giọt nước mưa chảy ướt đẫm trên gương mặt nhà cầm quân cá tính này.

HLV Việt Thắng (thứ 2 từ trái sang) trong trận CLB TP Đồng Nai - SHB Đà Nẵng (Ảnh: Dũng Phương)

“HLV Việt Thắng đã biết thắng”, “CLB Thành phố Đồng Nai giành chiến thắng lịch sử”, “Công Phượng góp công, mang lại chiến thắng cho CLB Thành phố Đồng Nai”, mọi thứ đều đã “vỡ òa” trong buổi tối ngày thứ Sáu, ngày 6-11 tại SVĐ Bình Phước.

Là một HLV cá tính, từng dẫn dắt Ninh Bình và Trường Tươi Đồng Nai (trước đây) tạo nên chuỗi trận thắng ấn tượng trên hành trình vô địch Giải hạng Nhất, Việt Thắng luôn nhận được sự chú ý đặc biệt. Vì vậy, mỗi bước đi của ông tại V-League đều trở thành chủ đề được giới chuyên môn và người hâm mộ quan tâm.

Chuỗi sáu trận không thắng, thậm chí chưa ghi được bàn thắng nào trong giai đoạn đầu mùa giải, khiến HLV Việt Thắng trở thành tâm điểm của những lời chỉ trích. Một bộ phận khán giả bắt đầu đặt dấu hỏi về năng lực và khả năng thích nghi của nhà cầm quân này tại sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên, nhìn lại hành trình vừa qua, cần có sự đánh giá công bằng hơn đối với CLB Thành phố Đồng Nai. Trong sáu trận đấu đầu tiên, đội bóng phải đối đầu với nhiều đối thủ mạnh, gồm đương kim vô địch Công an Hà Nội ở vòng 3, đương kim á quân Thể Công - Viettel ở vòng 2 và cựu vô địch Thép Xanh Nam Định ở vòng 5. Đáng chú ý, có hai trận Đồng Nai phải thi đấu trong tình cảnh thiếu người do cầu thủ nhận thẻ đỏ.

Lực lượng của đội Đồng Nai cũng không phải tốt nhất, với nhiều cầu thủ lớn tuổi, ngoại binh Đông Âu (Serbia và Romania) chưa thể thích nghi, chơi bóng mờ nhạt ở trên sân. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến triết lý “cầm bóng và chơi bóng” của HLV Việt Thắng.

Việt Thắng thuộc nhóm HLV trẻ của bóng đá Việt Nam đang nỗ lực tiếp cận tư duy chiến thuật hiện đại, luôn học hỏi chiến thuật mới nhất từ các đội bóng châu Âu. HLV Việt Thắng cần thêm nhiều sự ủng hộ ở trong những ngày tháng đầu tiên làm nghề tại đấu trường V-League “khắc nghiệt”.

Bóng đá Việt Nam rất cần có sự kế thừa từ lứa HLV trẻ trung và khát khao, những người chấp nhận mạo hiểm “cầm bóng, thoát pressing, build-up, xây dựng lối chơi tấn công rõ ràng”, chứ không chỉ “phất bóng lên cho Tây”, hay “kéo đội hình về đá câu giờ mỗi khi dẫn trước 1 bàn thắng”.

Phía trước đội Đồng Nai vẫn còn rất cam go, chiến thắng trước SHB Đà Nẵng sẽ chẳng phải là thước đo bảo đảm cho những thành công kế tiếp. Thậm chí, HLV Việt Thắng có thể vẫn sẽ thất bại với đội bóng màu áo xanh lá.

HLV Việt Thắng cần được đánh giá một cách công bằng và khách quan, thay vì bị gắn với danh xưng "trợ lý của HLV Troussier" hay bị phán xét qua câu nói ‘V-League không khắc nghiệt’. Nó cần được đặt trong toàn bộ bối cảnh, thay vì bị tách riêng làm căn cứ đánh giá vội vàng về năng lực và thành bại của một HLV nội còn nhiều tiềm năng.

Giọt nước mắt ngày hôm qua chưa chắc là nụ cười của ngày mai, nhưng ít nhất, nó đã xuất hiện và là biểu tượng của hy vọng.

ĐỖ HOÀNG