Sự nghiệp HLV Arthur Athanasios Diles - tân “thuyền trưởng” CLB CATPHCM

Trang tin của CLB Bóng đá Công an TPHCM trên Facebook vừa thông báo cho biết, Đội bóng ngành Công an của Thành phố mang tên Bác đã ký hợp đồng với lại HLV người Australia, ông Arthur Athanasios Diles; qua đó, nhà cầm quân làm việc ở A-League nhiều năm qua sẽ đảm nhiệm vai trò “Thuyền trưởng” của CLB CATPHCM mùa giải mới.

HLV Arthur và Giám đốc điều hành CLB CATPHCM Phạm Minh Anh (Ảnh: Truyền thông CLB)

HLV Arthur Diles (sinh ngày 22-4-1982) tại Sydney. Cha mẹ ông sinh ra ở Hy Lạp, cha ông đến từ Pylos, còn mẹ ông đến từ Kiato. Hồi năm 2020, vị HLV và cũng là cựu cầu thủ này kết hôn và có 2 cậu con trai sinh đôi tên là Lucas và Giorgios.

Arthur Diles bắt đầu chơi bóng cho Học viện Sydney Olympic. Ông cũng từng chơi ở Xứ Miệt dưới cho các CLB như là Sydney United và Parramatta Power. Ngoài ra, Arthur Diles cũng có khoảng thời gian thi đấu ở châu Âu với Crawley Town ở Giải hạng Tư của nước Anh cùng K.V. Mechelen ở Bỉ.

Tuy nhiên, Arthur Diles giải nghệ sự nghiệp cầu thủ rất sớm, vào năm 25 tuổi do sự suy thoái của Giải bóng đá vô địch Australia lúc bấy giờ (National Soccer League - NSL) đồng thời cơ hội đến với châu Âu sau đó bị hủy bỏ do CLB đã bị phá sản...

Chuyển sang sự nghiệp HLV, Arthur Diles bắt đầu công tác tại Học viện AEK Athens FC tại Hy Lạp trước khi dẫn dắt Đội U14 của Viện Thể thao New South Wales, để rồi dẫn dắt họ vươn đến chức vô địch quốc gia rất ấn tượng vào năm 2013.

Với tư cách là Giám đốc kỹ thuật của Sydney Olympic, một đội bóng có trụ sở tại Cộng đồng người Hy Lạp ở Úc, ông đã thành công ký hợp đồng với cựu hậu vệ quốc tế người Hy Lạp Sotirios Kyrgiakos (từng chơi cho từ Liverpool 2009-2011).

Chuyển đến với lại Western Sydney Wanderers, Diles đã giành được danh hiệu với các Đội U18 và U20 trước khi trở thành HLV của Đội 2 tại National Premier League và thăng tiến để trở thành Trợ lý HLV cho Đội 1 tham gia Giải Ngoại hạng...

Vào tháng 9-2020, Diles quay trở lại quê cha Hy Lạp với tư cách là Trợ lý HLV của Xanthi FC, sau khi CLB này được Giám đốc Sydney Olympic Bill Papas mua lại. Thời điểm đó, HLV trưởng Socceroos Tony Popovic trở thành HLV trưởng của đội.

Đến tháng 6-2021, Diles đã bay về nước Úc, và được bổ nhiệm làm Trợ lý cho Arthur Papas tại Newcastle Jets ở giải A-League. Tháng 7-2023, ông chuyển sang đảm nhiệm vai trò tương tự tại Melbourne Victory, dưới sự dẫn dắt của Popovic và sau đó là Patrick Kisnorbo.

Ngày 16-12-2024, Kisnorbo rời Victory 5 ngày trước trận derby với Melbourne City, để lại Diles tạm thời nắm quyền. Trận ra mắt của ông là trận hòa 1-1 ở trên sân nhà với bàn thắng gỡ hòa của đội trưởng Roderick Miranda.

Vào ngày 24-1-2025, ông giành được chiến thắng đầu tiên ở trong trận đấu thứ 7 của mình, giúp cho The Big Blue đánh bại Sydney FC với tỷ số 2-0 tại SVĐ Melbourne Rectangular. Một tuần sau, ông được bổ nhiệm HLV chính thức đến cuối mùa 2025-2026.

Diles đưa Melbourne Victory vươn lên vị trí thứ 4 trong mùa giải thường niên. Giành tấm vé tham dự vòng play-off (A-League Finals Series dành cho 6 đội bóng xếp đầu BXH mùa giải thường niên), Arthur Diles và các học trò để thua 0-1 và bị loại.

Sau thông tin Arthur Diles sẽ không gia hạn hợp đồng mới với lại Melbourne Victory, đến ngày 19-5, CLB 21 năm tuổi thông báo kết thúc hợp đồng với ông. Để rồi, vào sáng ngày 15-7, ông vừa trở thành vị “tân thuyền trưởng” của CLB CATPHCM.

ĐỖ HOÀNG