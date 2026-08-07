Đội tuyển nữ Việt Nam cổ vũ các đồng nghiệp nam đấu Campuchia

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có mặt trên khán đài sân Mỹ Đình để tiếp lửa cho các đồng nghiệp nam trong trận gặp Campuchia ở lượt cuối bảng A thuộc ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đến sân Mỹ Đình cổ vũ cho các đồng nghiệp nam thi đấu tại ASEAN Cup 2026

Đội tuyển nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của tân HLV Hoàng Văn Phúc chính thức tập trung từ ngày 7-8 tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) để bắt đầu quá trình chuẩn bị cho ASIAD 2026. Điều trùng hợp là ngày hội quân của Trần Thị Kim Thanh cùng các đồng đội cũng đúng với thời điểm đội tuyển nam bước vào trận đấu cuối cùng của vòng bảng ASEAN Cup 2026 gặp Campuchia trên sân Mỹ Đình lúc 20 giờ.

Để các cầu thủ nữ có thể trực tiếp tiếp lửa cho đồng nghiệp nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã xây dựng kế hoạch di chuyển ngay sau buổi hội quân. Toàn đội sẽ ăn tối sớm tại đại bản doanh trước khi được bố trí xe đưa đến sân Mỹ Đình lúc 19 giờ 15. Sự hiện diện của đội tuyển nữ trên khán đài không chỉ giúp các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc tích luỹ thêm kinh nghiệm, mà còn mang ý nghĩa động viên tinh thần, thể hiện sự đoàn kết giữa các đội tuyển quốc gia trong hành trình chinh phục những mục tiêu lớn cùng bóng đá Việt Nam.

Đây không phải lần đầu VFF tạo điều kiện để các đội tuyển quốc gia tiếp lửa cho nhau. Trước đó, ở trận tuyển Việt Nam gặp Singapore tại vòng bảng ASEAN Cup 2026, đội tuyển nam Olympic Việt Nam cũng được sắp xếp đến sân cổ vũ thầy trò HLV Kim Sang-sik. Hiện đội Olympic đã tạm giải tán để các cầu thủ trở về CLB thi đấu các giải chuyên nghiệp quốc gia và sẽ hội quân trở lại trong thời gian tới nhằm hướng đến ASIAD 2026.

Về phía đội tuyển nam, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang có 7 điểm, bằng Singapore nhưng xếp trên nhờ chỉ số phụ. Nếu giành chiến thắng trước Campuchia, tuyển Việt Nam gần như chắc chắn sẽ kết thúc vòng bảng với ngôi nhất bảng A, qua đó tạo lợi thế khi được thi đấu trận bán kết lượt về trên sân nhà.

HỮU THÀNH