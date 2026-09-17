Bóng đá trong nước

HLV Cristiano Roland lên danh sách sơ bộ cho FIFA U17 World Cup 2026

SGGPO

Trong kế hoạch chuẩn bị cho Vòng chung kết (VCK) FIFA U17 World Cup 2026, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ trở lại tập luyện từ ngày 20-9 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Đội tuyển U17 Việt Nam tạo cột mốc lịch sử khi giành vé dự VCK FIFA World Cup 2026. Ảnh: VFF
Đội tuyển U17 Việt Nam tạo cột mốc lịch sử khi giành vé dự VCK FIFA World Cup 2026. Ảnh: VFF

HLV Cristiano Roland đã lên danh sách sơ bộ cho giai đoạn đầu tập trung, với 29 cầu thủ. Lực lượng nòng cốt vẫn là những cầu thủ từng tham gia hành trình tại VCK U17 châu Á 2026.

Bên cạnh đó, đội tuyển được bổ sung 7 gương mặt mới, gồm hai thủ môn Nguyễn Thái Sơn (Hà Nội), Nguyễn Việt Dũng (PVF); các hậu vệ Trần Xuân Toàn (Công An Hà Nội), Bùi Trung Hiếu (PVF), Phùng Quang Danh (Thể Công Viettel); cùng hai tiền vệ Nguyễn Trọng Phong (PVF) và Tạ Đình Phong (SHB Đà Nẵng).

Với lực lượng được mở rộng, đợt tập trung lần này sẽ tạo điều kiện để ban huấn luyện tiếp tục rà soát, đánh giá lực lượng và xây dựng phương án chuẩn bị cho đấu trường thế giới. Đây cũng là giai đoạn quan trọng để các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm, hoàn thiện chuyên môn và thích nghi với yêu cầu thi đấu ở cấp độ FIFA.

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Thầy trò HLV Roland sẽ hội quân vào ngày 20-9

Theo kế hoạch, U17 Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 20-9. Trong quá trình chuẩn bị, đội tuyển dự kiến sẽ có chuyến tập huấn tại một quốc gia khu vực Tây Á trước khi di chuyển sang Qatar, địa điểm đăng cai FIFA U17 World Cup 2026.

FIFA U17 World Cup 2026 là cột mốc đặc biệt đối với bóng đá trẻ Việt Nam. Tại giải đấu này, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Mali, Bỉ và New Zealand.

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HLV Cristiano Roland U17 Việt Nam VCK FIFA U17 World Cup FIFA

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