HLV Đinh Hồng Vinh rèn khả năng dứt điểm cho U23 Việt Nam

HLV Đinh Hồng Vinh dành phần lớn thời gian trong buổi tập tối 16-9 để rèn khả năng dứt điểm cho U23 Việt Nam, hướng tới trận đấu bản lề gặp U23 Philippines ở lượt trận thứ 2 vòng bảng ASIAD 2026.

U23 Việt Nam được ban huấn luyện rèn khả năng dứt điểm tại buổi tập vào tối 16-9

U23 Việt Nam trở lại sân tập lúc 18 giờ (theo giờ Nhật Bản). Buổi tập kéo dài 75 phút trong điều kiện mưa dai dẳng khiến mặt sân ướt, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch của ban huấn luyện. Trong khi đó, các cầu thủ duy trì sự tập trung và hoàn thành những nội dung được giao.

HLV Đinh Hồng Vinh cùng các cộng sự đặc biệt chú trọng đến khả năng tận dụng cơ hội. Ở trận hòa 1-1 trước U23 Kuwait, U23 Việt Nam kiểm soát thế trận, tung tới 27 cú sút, trong đó có 6 lần bóng đi trúng mục tiêu, nhưng chỉ 1 lần đưa bóng vào lưới đối phương.

Hiệu quả dứt điểm chưa tương xứng với số cơ hội tạo ra là điều khiến ban huấn luyện phải điều chỉnh. Các cầu thủ được yêu cầu xử lý tốt hơn ở những tình huống cuối cùng, từ lựa chọn vị trí, thời điểm ra chân đến độ chính xác của cú sút.

Bên cạnh khả năng dứt điểm, U23 Việt Nam cũng duy trì các yêu cầu về sự tập trung và tổ chức lối chơi. Kết quả hòa ở trận ra quân ASIAD 2026 để lại sự tiếc nuối, nhưng ban huấn luyện không muốn các cầu thủ bị ảnh hưởng bởi kết quả này. Ngay sau trận, toàn đội chuyển sự tập trung sang cuộc đối đầu U23 Philippines, diễn ra ngày 18-9 tới.

Đây được xem là trận đấu quan trọng với U23 Việt Nam trong cuộc đua tại bảng C. Sau lượt đầu, U23 Uzbekistan dẫn đầu với 3 điểm nhờ thắng U23 Philippines tỷ số đậm 5-1. U23 Việt Nam và U23 Kuwait xếp các vị trí tiếp theo khi cùng có 1 điểm, còn U23 Philippines đứng cuối cùng khi chưa có điểm nào.

Nếu thắng U23 Philippines, U23 Việt Nam sẽ tạo thêm thuận lợi trước lượt cuối gặp Uzbekistan. Ngược lại, một kết quả không như mong muốn có thể khiến cuộc đua giành một trong 2 vị trí đầu bảng trở nên phức tạp hơn.

Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ tiếp tục tập luyện tại Nagoya vào chiều 17-8 trước khi bước vào trận đấu với U23 Philippines.

HỮU THÀNH