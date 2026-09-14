U23 Việt Nam hoàn tất khâu chuẩn bị cho trận ra quân ASIAD 2026

17 giờ ngày 14-9 (giờ địa phương), U23 Việt Nam có buổi tập cuối cùng tại Nagoya, hoàn tất những khâu chuẩn bị trước khi bước vào trận ra quân bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 gặp U23 Kuwait.

Đội tiếp tục di chuyển bằng ô tô khoảng 40 phút để đến sân tập. Đây cũng là buổi tập có sự góp mặt của trợ lý HLV Huỳnh Quốc Anh và hậu vệ Nguyễn Quốc Toản của Quy Nhơn United đã di chuyển sang Nagoya sau khi hoàn tất vòng 1 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027.

Tuy nhiên, lực lượng của đội vẫn chưa đầy đủ. Trung vệ Đặng Tuấn Phong dự kiến chỉ có mặt tại Nagoya vào sáng 15-9, đúng ngày U23 Việt Nam thi đấu trận ra quân. Vì vậy, ở buổi tập cuối cùng, HLV Đinh Hồng Vinh chỉ có 22 cầu thủ tập luyện đầy đủ.

U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận ra quân ASIAD 2026. ẢNH: TÂM HÀ

Trong quỹ thời gian 60 phút, ban huấn luyện dành phần lớn thời lượng để rà soát các phương án vận hành, tổ chức đội hình và những tình huống có thể phát sinh trong cuộc đối đầu với U23 Kuwait. HLV Đinh Hồng Vinh cũng liên tục nhắc học trò duy trì sự tập trung, tuân thủ đấu pháp và hạn chế những sai sót không đáng có.

Sau buổi tập này, U23 Việt Nam khép lại quá trình chuẩn bị chuyên môn tại Nagoya trước trận đấu đầu tiên. Toàn đội sẽ gặp U23 Kuwait lúc 17 giờ ngày 15-9 (giờ Việt Nam) trên sân Nagoya City Minato.

Tuy nhiên, việc không được làm quen sân thi đấu cũng là một khó khăn đối với thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

Theo quy định của Ban Tổ chức ASIAD 2026, các đội không được tập luyện tại sân thi đấu nhằm bảo vệ mặt cỏ. U23 Việt Nam cũng không được bố trí tham quan sân bằng hình thức đi bộ. Do đó, các cầu thủ sẽ chỉ có thể làm quen với điều kiện thi đấu thông qua những thông tin và sự chuẩn bị của ban huấn luyện.

HỮU THÀNH