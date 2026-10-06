Bóng đá trong nước

Thêm 3 đội vượt qua vòng loại Cúp Quốc gia 2026-2027

SGGPO

Ba trận đấu muộn của vòng loại Cúp Quốc gia 2026-2027 diễn ra vào chiều 6-10 với những kết quả không bất ngờ khi các đội được đánh giá cao hơn đều giành chiến thắng.

SLNA giành chiến thắng trước Lâm Đồng ngay trên sân Đà Lạt. Ảnh: SLNA FC
SLNA giành chiến thắng trước Lâm Đồng ngay trên sân Đà Lạt. Ảnh: SLNA FC

Trận đấu sớm nhất diễn ra trên sân Đà Lạt giữa Lâm Đồng và SLNA diễn ra khá sôi nổi. Với tâm lý thoải mái, Lâm Đồng nhập cuộc tốt và tạo nhiều pha sóng gió bên phần sân SLNA. Hàng phòng ngự với nhiều cầu thủ trẻ của đội bóng xứ Nghệ có nhiều thời điểm vất vả mới không bị thủng lưới trước.

Sang hiệp hai, tốc độ trận đấu tiếp tục được đẩy lên cao. Lâm Đồng suýt có bàn mở tỷ số vào đầu hiệp hai khi cú đánh đầu của Anh Duy đưa bóng đi trúng cột dọc khung thành SLNA. Tấn công nhiều không ghi được bàn, Lâm Đồng đã bất ngờ nhận bàn thua ở phút 85 từ pha đá phạt của Văn Lắm. Đến phút bù giờ, Bruno ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 cho đội bóng xứ Nghệ.

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Đồng Nai chật vật vượt qua Bình Minh Sài Gòn sau cuộc rượt đuổi bàn thắng hấp dẫn. Ảnh: QUỲNH MAI

Ở trận đấu trên sân PVF, đội chủ nhà Công an Nhân Dân đã giành chiến thắng cách biệt 4-1 trước các cầu thủ Huế. Trận còn lại trên sân Đồng Nai, đội chủ nhà chật vật vượt qua Bình Minh Sài Gòn với tỷ số 4-3.

Với kết quả trên, Công an Nhân dân sẽ gặp SLNA, trong khi Đồng Nai sẽ gặp Công an Hà Nội ở vòng tiếp theo.

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QUỐC CƯỜNG

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Sân Đà Lạt Bình Minh Sài Gòn Văn Lắm Bruno Anh Duy Phút 85 Sông Lam Nghệ An PVF Quỳnh Mai Lâm Đồng

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