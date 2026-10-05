U17 nữ Việt Nam thắng lớn trận ra quân vòng loại U17 châu Á 2027

Chiều 5-10, vòng loại U17 nữ châu Á 2027 – bảng D đã chính thức khởi tranh trên sân Bà Rịa. Đội U17 nữ Kyrgyzstan có chiến thắng đậm 18-0 trước U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana. Trong khi đó, U17 nữ Việt Nam cũng có khởi đầu thuận lợi khi vượt qua U17 nữ Palestine với tỷ số 6-0.

U17 nữ Việt Nam khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 6-0 trước Palestine. Ảnh; ĐÔNG HUYỀN

Ở trận đấu đầu tiên, U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana gặp nhiều khó khăn trước sức ép của U17 nữ Kyrgyzstan. Ngay phút thứ 3, Flores đá phản lưới nhà, mở đầu cho chiến thắng đậm của đội bóng Trung Á. U17 nữ Kyrgyzstan sau đó liên tục ghi bàn và khép lại trận đấu với tỷ số 18-0, trong đó Zairbekova lập một cú poker.

Chiến thắng đậm của U17 nữ Kyrgyzstan tạo ra áp lực nhất định trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng D. Vì vậy, U17 nữ Việt Nam cần có kết quả thuận lợi trước U17 nữ Palestine để tạo lợi thế trong hành trình hướng tới tấm vé dự Vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027.

Cơn mưa nặng hạt ngay sau tiếng còi khai cuộc ảnh hưởng đáng kể đến lối chơi phối hợp nhỏ của U17 nữ Việt Nam. Mặt sân trơn và bóng ướt khiến các cầu thủ gặp khó khăn trong việc kiểm soát bóng và triển khai những pha phối hợp kỹ thuật. Dù vậy, đoàn quân của HLV Okiyama Masahiko vẫn chủ động tấn công và tạo sức ép ngay từ những phút đầu.

Ảnh: ĐÔNG HUYỀN

Khi những pha phối hợp ngắn chưa phát huy hiệu quả, U17 nữ Việt Nam chuyển sang khai thác những tình huống bóng dài và bóng bổng. Phút 26, từ đường chuyền của đồng đội, Hà Vi bật cao đánh đầu đưa bóng đi sát xà ngang. Thủ môn Nora Sobhieh đã băng ra nhưng không thể với tới bóng, đành bất lực nhìn bóng đi vào lưới, đưa U17 nữ Việt Nam vượt lên dẫn 1-0.

Ngay sau bàn thắng, trọng tài buộc phải tạm dừng trận đấu khoảng 30 phút do mưa ngày càng nặng hạt.

Trận đấu trở lại, U17 nữ Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép. Phút 38, Hà Vi đột phá và đưa bóng vào khu vực trước khung thành. Thủ môn Nora Sobhieh không thể kiểm soát bóng, tạo điều kiện để Hà Vi lao vào dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-0.

Bốn phút sau, Ngọc Ánh tung cú sút từ ngoài vòng cấm. Thủ môn Nora Sobhieh đã chạm tay vào bóng nhưng không thể cản phá, giúp U17 nữ Việt Nam có bàn thắng thứ ba.

U17 nữ Kyrgyzstan có chiến thắng đậm 18-0 trước U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana.

Bước sang hiệp 2, U17 nữ Việt Nam tiếp tục làm chủ thế trận. Phút 48, Hà Vi căng ngang từ cánh trái để Khánh Đan khống chế trong vòng cấm trước khi tung cú sút quyết đoán, nâng tỷ số lên 4-0.

Bị dẫn trước với cách biệt lớn, trong khi khả năng tấn công hạn chế, U17 nữ Palestine không tạo được nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự U17 nữ Việt Nam. Đội chủ nhà tiếp tục duy trì sức ép và có thêm 2 bàn thắng để ấn định chiến thắng 6-0 chung cuộc.

KHÁNH VÂN