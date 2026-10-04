U17 nữ Việt Nam hướng đến mục tiêu tham dự VCK U17 châu Á 2027

Vòng loại bảng D giải bóng đá U17 nữ châu Á 2027 chính thức khởi động vào ngày 4-10 qua buổi họp báo của HLV và thủ quân của 4 đội tham dự vòng loại tại khách sạn Palace Vũng Tàu, cũng là nơi lưu trú của các đội dự giải.

HLV trưởng cùng thủ quân hai đội U17 nữ Việt Nam và Palestine tại buổi họp báo.

Tham dự bảng D vòng loại U17 nữ châu Á 2027 có sự góp mặt của U17 nữ Việt Nam, U17 nữ Cộng hoà Kyrgyzkistan, U17 nữ Palestine và U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana. Các trận đấu sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 5-10 trên sân Bà Rịa.

Phát biểu tại buổi họp báo, HLV trưởng U17 nữ Việt Nam Okiyama Masahiko cho biết đội đã có khoảng 7 tuần chuẩn bị, trong đó có 12 ngày tập huấn tại Nhật Bản. Quãng thời gian này giúp toàn đội xây dựng và hoàn thiện kỹ thuật, chiến thuật cũng như triết lý lối chơi. “Chúng tôi có 7 tuần chuẩn bị, trong đó có 12 ngày tập huấn tại Nhật Bản. Tôi xin cảm ơn sự quan tâm và tạo điều kiện của các bên liên quan. Chúng tôi tập trung xây dựng kỹ thuật, chiến thuật, triết lý lối chơi. Toàn đội có sự gắn kết và ý thức của một tuyển thủ quốc gia để vượt qua vòng loại”, HLV Okiyama Masahiko nói.

Đội hình U17 nữ Việt Nam vắng một số vị trí quan trọng do chấn thương, thay vào đó là một số gương mặt trẻ, HLV Okiyama Masahiko cho biết thêm: “Trong danh sách đăng ký lần này, chúng tôi bổ sung nhiều cầu thủ sinh năm 2012 có kỹ thuật, cá tính và giàu triển vọng trong tương lai. Tôi phối hợp với LĐBĐ Việt Nam và các CLB để cùng đào tạo, phát triển các em. Những cầu thủ này đã thể hiện năng lực tại giải vô địch U16 Quốc gia. Điều đó thực sự chứng minh hệ thống đào tạo tài năng của bóng đá nữ Việt Nam đang từng bước được xây dựng và hoàn thiện. Tôi kỳ vọng các em sẽ tiếp tục trưởng thành và tiến bộ hơn nữa”.

Đối thủ của U17 nữ Việt Nam ở trận ra quân là U17 nữ Philippines, HLV Okiyama Masahiko thận trọng khi đánh giá về đội bóng đến từ khu vực Tây Á: “Tôi không có nhiều thông tin về đối thủ. Tuy nhiên, việc Lebanon cầm hòa Australia ở giải vừa rồi cho thấy trình độ của Tây Á tiến bộ nhanh. Tôi hình dung U17 nữ Palestine là đội bóng có tổ chức. Một số cầu thủ có tốc độ nên chúng tôi không được chủ quan. Toàn đội phải tập trung và thi đấu với 100% khả năng”.

Cùng tham dự buổi họp báo có đội trưởng Đỗ Thị Hà Vi, cô tự tin cho biết: “Chúng tôi có chuyến tập huấn ở Nhật Bản và đã thi đấu với nhiều đội rất mạnh, qua đó rút ra được nhiều bài học. Mục tiêu là cố gắng mỗi trận ghi ít nhất một bàn. Mục tiêu của toàn đội là giành ngôi nhất bảng để vào VCK U17 nữ châu Á 2027”, Hà Vi chia sẻ.

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KHÁNH VÂN