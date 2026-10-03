Lịch thi đấu bóng đá

Lịch thi đấu vòng loại U17 nữ châu Á 2027 (bảng D)

SGGPO

Theo lịch thi đấu vòng loại U17 nữ châu Á 2027 ở bảng D, U17 nữ Việt Nam sẽ bắt đầu cuộc đua tranh vé tham dự vòng chung kết từ ngày 5-10 tới tại sân Bà Rịa. 

Lịch thi đấu vòng loại U17 nữ châu Á 2027 (bảng D)

Tham dự vòng loại U17 nữ châu Á 2027 có 30 đội, được chia thành 8 bảng (6 bảng có 4 đội và 2 bảng có 3 đội). Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tại 1 địa điểm tập trung. U17 Việt Nam có thuận lợi khi làm chủ nhà bảng đấu vòng loại.

Đội đứng nhất ở 8 bảng cùng với 4 đội được đặc cách là CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản, Australia và chủ nhà Trung Quốc sẽ tham dự Vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027.

U17 nữ Việt Nam nằm ở bảng D cùng với U17 nữ Kyrgyzstan, U17 nữ Palestine và U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana. Có thể thấy, U17 nữ Việt Nam được đánh giá có nhiều lợi thế trong cuộc đua giành vé tham dự vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027.

Tuy nhiên, các cô gái trẻ Việt Nam dù có lợi thế sân nhà vẫn phải thận trọng bởi bóng đá trẻ vốn khó lường, trong đó U17 nữ Kyrgyzstan dự báo sẽ gây bất ngờ.

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KHÁNH VÂN

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U17 nữ Việt Nam CHDCND Triều Tiên Quần đảo Bắc Mariana U17 Việt Nam Địa điểm tập trung U17 Thể thức Đặc cách Kyrgyzstan

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