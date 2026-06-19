Bóng đá trong nước

Khởi tranh giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2026

SGGPO

Giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2026 sẽ khởi tranh vào ngày 20-6. Ngay ở loạt trận ra quân sẽ có hai cuộc so tài mang tính chất "derby" giữa TPHCM I - TPHCM II và Hà Nội I - Hà Nội II.

CLB TPHCM I sẵn sàng để bảo vệ ngôi vô địch. Ảnh: HWFC
CLB TPHCM I sẵn sàng để bảo vệ ngôi vô địch. Ảnh: HWFC

Đây là mùa bóng đầu tiên giải bóng đá nữ VĐQG tiến hành lịch thi đấu theo thể thức League, đá vòng tròn trên sân nhà và sân khách. Các đội đã chốt sân nhà và sẵn sàng để nhập cuộc.

Đội TPHCM I chọn sân nhà là Ngãi Giao, trong khi TPHCM II thi đấu trên sân Thành Long. Nhằm tiết kiệm chi phí di chuyển, sức khỏe và cũng được sự đồng thuận từ Ban tổ chức và các đội, hai đại diện của TPHCM sẽ thi đấu giai đoạn 1 trên sân khách ở các sân Hà Đông, Hà Nam, Cửa Ông và Thái Nguyên. Sang giai đoạn 2 sẽ thi đấu trên sân nhà.

Cùng với giải futsal VĐQG, giải bóng đá nữ VĐQG chưa vận hành điều lệ có đội lên-xuống hạng khi đang trong gian đoạn phát triển phong trào.

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TPHCM II Sân Hà Đông Sân Thành Long Ngãi Giao Vô địch quốc gia Cửa Ông Bóng đá nữ Thể thức Vòng tròn Futsal

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