Xác định sân nhà của hai đại diện TPHCM tại giải bóng đá nữ VĐQG 2026

Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 20-6 tới với cột mốc đáng chú ý là lần đầu tiên giải đấu được tổ chức theo thể thức League với các trận đấu diễn ra trên sân đăng ký của từng câu lạc bộ.

CLB TPHCM I và Hà Nội I là những ứng viên sáng giá cho cuộc đua vô địch mùa này.

Các đội tham dự đã xác định sân nhà trước ngày giải khởi tranh và đang được LĐBĐ Việt Nam phối hợp chặt chẽ và khẩn trương với các địa phương cùng các câu lạc bộ để hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng về cơ sở vật chất, công tác tổ chức… bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho ngày khai mạc cũng như toàn bộ mùa giải.

Việc các câu lạc bộ trực tiếp đăng cai các trận đấu trên sân nhà không chỉ góp phần đưa bóng đá nữ đến gần hơn với người hâm mộ tại địa phương mà còn nâng cao vai trò, trách nhiệm của các đơn vị chủ nhà trong công tác tổ chức. Trong đó, đội ngũ điều phối viên địa phương được xem là mắt xích quan trọng, đóng vai trò kết nối giữa Ban tổ chức giải, câu lạc bộ và các lực lượng chức năng để bảo đảm các trận đấu được vận hành đồng bộ, chuyên nghiệp và an toàn.

Sân vận động Ngãi Giao, sân nhà của CLB TPHCM I

Qua đó, sân nhà được các đội đăng ký gồm: sân Ngãi Giao (TPHCM I), sân Thành Long (TPHCM II), sân Hà Đông (Hà Nội I, Hà Nội II), sân Thái Nguyên (Thái Nguyên T&T), sân Cửa Ông (Than KSVN) và sân Hà Nam (Phong Phú Hà Nam).

Do có 5/7 đội thuộc các địa phương phía Bắc nên hai đại diện của TPHCM đã chấp thuận lịch thi đấu phù hợp vừa để tránh hụt thể lực cũng như tiết kiệm chi phí di chuyển. Cụ thể là ở giai đoạn 1, các trận đấu của hai đội TPHCM I và TPHCM II đều thi đấu trên sân khách. Sang giai đoạn 2, các đại diện của TPHCM sẽ trở về thi đấu trên sân nhà.

TPHCM tiếp tục cử 2 đội tham dự giải VĐQG năm nay

Mùa giải năm nay cũng nhận được sự hỗ trợ từ FIFA thông qua Dự án Phát triển League nữ (FIFA League Development Programme), với các nội dung hỗ trợ về tổ chức, truyền thông và nâng cao năng lực vận hành giải đấu. Sự đồng hành của FIFA cùng sự phối hợp tích cực từ các địa phương là nền tảng quan trọng để Giải bóng đá Nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026 sẵn sàng bước vào mùa giải mới với nhiều kỳ vọng về chất lượng chuyên môn cũng như công tác tổ chức.

Giai đoạn 1 diễn ra từ ngày 20-6 đến 19-7-2026, trong khi lượt về sẽ diễn ra từ ngày 23-7 đến 21-8-2026. Đội vô địch sẽ nhận Cúp, Huy chương vàng cùng phần thưởng trị giá 500 triệu đồng, đồng thời đại diện Việt Nam tham dự Giải Bóng đá nữ vô địch các CLB châu Á mùa giải 2027-2028.

QUỐC CƯỜNG