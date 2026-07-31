ASEAN Cup 2026, Việt Nam - Singapore 0-0: Chia điểm trong nuối tiếc!

Không thể xuyên thủng mành lưới của Singapore, đội tuyển Việt Nam chấp nhận chia điểm trong ngày trở lại sân Mỹ Đình.

Các cầu thủ Việt Nam không thể ghi bàn vào lưới Singapore. ẢNH: MINH HOÀNG

>>Hết giờ, hai đội tuyển Việt Nam và Singapore khép lại trận đấu với tỷ số hòa 0-0

>>HLV Kim Sang-sik thực hiện 2 sự thay đổi người cuối cùng

Tiền vệ Lê Phạm Thành Long và tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường được tung vào sân thay cho Nguyễn Quang Hải và Đoàn Văn Hậu.

>>Lê Giang Patrik vẫn giữ sự tập trung

Phút 85, Shawal Anuar nhận bóng bên cánh phải rồi tung cú dứt điểm trước vòng cấm. Bóng chạm người Văn Hậu đổi hướng, nhưng thủ môn Lê Giang Patrik vẫn kịp thời bay người cản phá, giúp hàng thủ Việt Nam giải nguy.

Hiệp 2 có 3 phút bù giờ!

>>Bóng dội xà ngang khung thành Singapore lần thứ 2

Phút 80, Tài Lộc nhận bóng trước vòng cấm rồi tung cú dứt điểm đầy quyết đoán. Tuy nhiên, bóng một lần nữa tìm đến xà ngang khung thành Singapore rồi bật ra. Ngoài đường biên, các thành viên ban huấn luyện ôm đầu tiếc nuối trước cơ hội bị bỏ lỡ.

>>Thủ môn Lê Giang Patrik cứu thua xuất thần

Việc mải mê dâng cao tấn công khiến đội tuyển Việt Nam suýt phải nhận bàn thua ở phút 77.

Nakamura thực hiện quả đá phạt, hàng thủ Việt Nam đứng chững lại để Jacob Mahler thoát xuống đối mặt với thủ môn Lê Giang. Tuy nhiên, tiền đạo Singapore không thể chiến thắng người gác đền của Việt Nam. Sau đó, Shawal Anuar có cơ hội đá bồi trong tư thế khung thành rộng mở ở cự ly chưa đầy 5 m nhưng lại đánh đầu đưa bóng ra ngoài.



>>HLV Kim Sang-sik tiếp tục thay đổi 2 nhân sự

Hàng thủ Singapore với số đông cầu thủ vẫn duy trì sự tập trung, khiến các tuyển thủ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng. Phút 68, nhận đường chuyền từ Hoàng Đức, Quang Hải tung cú sút từ khoảng cách hơn 30m nhưng bóng đi thiếu chính xác.

Sau đó, HLV Kim Sang-sik thực hiện thêm 2 sự thay đổi người khi đưa Phan Tuấn Tài và Nguyễn Hai Long vào sân thay cho Văn Vĩ và Hoàng Hên.

>>HLV Kim Sang-sik lại tiếc nuối!

Phút 60, Tài Lộc nhận bóng từ gần giữa sân rồi xử lý kỹ thuật, vượt qua 3 cầu thủ Singapore. Sau đó, bóng được luân chuyển vào vòng cấm qua chân Xuân Son, Hoàng Hên trước khi đến vị trí của Tiến Anh. Cầu thủ Việt Nam băng lên tung cú sút chéo góc nhưng vẫn chưa thể xuyên thủng mành lưới đối phương.

>>VAR không xác nhận phạt đền cho đội tuyển Việt Nam

Phút 55, Trương Tiến Anh thực hiện quả phạt góc từ cánh trái, khiến khung thành Singapore rơi vào tình huống lộn xộn. Trong pha tranh chấp, Phạm Xuân Mạnh và Lionel Tan cùng lao vào, cầu thủ Singapore có va chạm khiến Xuân Mạnh ngã xuống đau đớn trong vòng cấm.

Trọng tài đã tạm dừng trận đấu gần 1 phút để tham khảo tổ VAR. Tuy nhiên, VAR xác định không có tình huống phạt đền và trận đấu được tiếp tục.

>>Hiệp 2 của trận đấu bắt đầu!

Đội tuyển Việt Nam còn 45 phút thi đấu để tìm kiếm bàn thắng khai thông thế bế tắc.

Vừa vào hiệp 2, Xuân Son xâm nhập vòng cấm, làm tường rồi nhả bóng ngược ra tuyến 2 để Hoàng Hên băng lên dứt điểm. Tuy nhiên, cú sút của tiền vệ thuộc biên chế Hà Nội FC lại không đi chính xác.

>>Dù tạo ra hàng tá cơ hội nguy hiểm, đội tuyển Việt Nam vẫn không thể một lần tận dụng thành công. Các học trò của HLV Kim Sang-sik đành khép lại 45 phút đầu tiên với tỷ số hòa 0-0.

Xuân Son dứt điểm. Ảnh: MINH HOÀNG

>>Đội tuyển Việt Nam thay đổi người đầu tiên

Phút 41, HLV Kim Sang-sik tăng cường khả năng tấn công cho đội nhà khi tung Nguyễn Tài Lộc vào sân thay Nguyễn Đình Bắc. Đội tuyển Việt Nam lúc này thi đấu với bộ ba tấn công gồm Nguyễn Tài Lộc, Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên.

Hoàng Hên quyết tâm đi bóng. Ảnh: MINH HOÀNG

>>HLV Kim Sang-sik tiếp tục ôm đầu tiếc nuối!

Phút 35, Hoàng Hên tung cú sút xa khiến một cầu thủ Singapore phải lăn xả cản phá, chấp nhận chịu quả phạt góc. Từ cánh phải, Quang Hải thực hiện quả đá phạt góc đưa bóng về sát cột gần để Thành Chung băng vào đánh đầu cắt mặt. Bóng chạm một cầu thủ đội khách, đổi hướng rồi xoáy về phía góc xa nhưng vẫn đi chệch khung thành Singapore trong gang tấc.

Văn Hậu tranh chấp bóng với cầu thủ Singapore. Ảnh: MINH HOÀNG

>>Nguyễn Hoàng Đức sút xa đưa bóng dội xà ngang

Liên tiếp những cơ hội nguy hiểm được tạo ra cho đội tuyển Việt Nam. Hàng thủ Singapore lúng túng ở phút 30, để mất bóng ngay trước vòng cấm, tạo điều kiện để Nguyễn Hoàng Đức tung cú sút xa đầy uy lực. Tuy nhiên, bóng lại tìm đến đúng xà ngang rồi bật ra.

>>HLV Kim Sang-sik ôm đầu, gục xuống sân sau tình huống bỏ lỡ đáng tiếc!

Phút 27, Nguyễn Hoàng Đức thực hiện quả treo bóng đầy chuẩn xác để trung vệ Nguyễn Thành Chung lên tham gia tấn công. Cầu thủ của Việt Nam bật cao đánh đầu lái bóng về góc xa, nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Chỉ một phút sau, Xuân Son tung người móc bóng trong vòng cấm nhưng không thể đánh bại hàng thủ Singapore. Đội tuyển Việt Nam đang hoàn toàn áp đảo khi kiểm soát bóng lên tới 83%.

Đội trưởng Quang Hải nỗ lực đi bóng. Ảnh: MINH HOÀNG

>>Phút 21, Hoàng Hên đưa bóng ra cánh phải để Tiến Anh thực hiện quả tạt vào trong. Đình Bắc băng vào tung cú volley ngay trước vạch 5m50 nhưng không thể đưa bóng đi chính xác.

Hoàng Hên nỗ lực dứt điểm trước khung thành Singapore. Ảnh: MINH HOÀNG

>>Phút 17, Xuân Son lùi về phần sân nhà làm tường, mở ra cơ hội để Trương Tiến Anh dẫn bóng áp sát vòng cấm Singapore. Sau đó, hậu vệ của Ninh Bình tung cú sút xa đầy uy lực, buộc thủ môn Izwan Mahbud phải bay người hết cỡ để cứu thua. Đình Bắc có mặt kịp thời để đá bồi, nhưng lại không thể tận dụng thành công cơ hội.

>>Lợi thế được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình giúp đội tuyển Việt Nam tiếp cận trận đấu đầy hưng phấn. Phút thứ 7, Trương Tiến Anh khởi xướng một pha tấn công bên cánh phải trước khi Đỗ Hoàng Hên tạt bóng vào trong để Nguyễn Xuân Son dứt điểm, nhưng cú sút đã bị Hariss Harun cản phá. Ít phút sau, Đoàn Văn Hậu tiếp tục thực hiện một quả tạt khó chịu, buộc thủ môn Izwan Mahbud phải đấm bóng giải nguy.

Đến phút 12, Nguyễn Đình Bắc xử lý kỹ thuật bên cánh trái rồi tung cú dứt điểm trong vòng cấm. Bóng chạm chân một cầu thủ Singapore đổi hướng và đi sạt cột dọc.

>>HLV Kim Sang-sik trả lời phỏng vấn ngay tại sân Mỹ Đình trước giờ bóng lăn: “Đây là trận đấu rất quan trọng với chúng tôi trong cuộc đua tại bảng A. Toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng với mục tiêu giành chiến thắng. Singapore là đối thủ mạnh, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng và sẽ nỗ lực hết mình để hướng đến 3 điểm.

Tôi rất hào hứng khi được trở lại thi đấu trên sân Mỹ Đình sau thời gian dài. Toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này và hy vọng sẽ nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả. Sự ủng hộ của người hâm mộ sẽ là nguồn động lực để đội tuyển hướng tới một kết quả tốt”.

>>Đình Bắc tiếp tục được giao án ngữ hành lang trái để hình thành bộ ba tấn công bên cạnh Xuân Son và Hoàng Hên. Đây sẽ là cơ hội cho Đình Bắc tiếp tục lập công trong cuộc đua danh hiệu "Vua phá lưới". Nét đáng chú ý ở ASEAN Cup 2026 là không tính thông số phụ là kiến tạo nếu các cầu thủ bằng điểm, nên những "thợ săn bàn" chỉ còn mục tiêu là hướng vào khung thành.

Quang Hải và Hoàng Đức vẫn đóng vai "tiếp đạn" cho các tiền đạo nhằm hướng đến mục tiêu giành chiến thắng.

>>Bà xã Chu Thanh Huyền cùng con trai Nguyễn Quang Minh (Lido) của đội trưởng Nguyễn Quang Hải đến sân Mỹ Đình từ sớm để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó, người thân của nhiều tuyển thủ như Nguyễn Xuân Son, Đoàn Văn Hậu... cũng có mặt để tiếp thêm động lực đến thầy trò HLV Kim Sang-sik trong trận đấu quan trọng với Singapore.

>>Ở trận đấu diễn ra lúc 17 giờ trên sân Chonburi (Thái Lan), Indonesia đánh bại Timor Leste với tỷ số 3-0 để tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A. Đội bóng xứ Vạn đảo có cùng 6 điểm như Singapore nhưng xếp trên nhờ chỉ số phụ, đồng thời tạo khoảng cách 3 điểm với đội tuyển Việt Nam trước màn so tài giữa thầy trò HLV Kim Sang-sik và Singapore trên sân Mỹ Đình.

Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Indonesia

>>HLV Kim Sang-sik tung "hỏa lực" mạnh nhất tiếp đón Singapore

Danh sách đá chính của đội tuyển Việt Nam trong cuộc tiếp đón Singapore đã lộ diện, ông Kim Sang-sik giữ nguyên đội hình như trận ra quân đại thắng trước Timor Leste.

Lê Giang tiếp tục được tín nhiệm ở vị trí bắt chính bởi những lo ngại Văn Lâm chưa đạt thể trạng tốt do vừa bình phục chấn thương.

>>Dù cơn mưa lớn kèm gió giật và sấm chớp đổ xuống trước giờ bóng lăn, hàng trăm cổ động viên vẫn đội áo mưa, kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài sân Mỹ Đình (Hà Nội) để chào đón đội tuyển Việt Nam cũng như hâm nóng trước cuộc tiếp đón Singapore ở lượt trận thứ 3 bảng A thuộc ASEAN Cup 2026 lúc 20 giờ tối 31-8.

>>Hơn 3 tiếng trước giờ bóng lăn, Hà Nội xuất hiện mưa rất to kèm lốc, gió mạnh và sấm chớp, khiến việc di chuyển của người hâm mộ, hai đội tuyển cũng như công tác tổ chức gặp nhiều khó khăn. Một số hoạt động diễu hành, cổ vũ bên ngoài sân buộc phải tạm dừng để bảo đảm an toàn.

Nhưng khi mưa ngớt, khu vực quảng trường phía trước sân Mỹ Đình nhanh chóng trở nên sôi động. Các nhóm cổ động viên cùng nắm tay nhảy múa, hát vang những bài ca quen thuộc để khuấy động bầu không khí. Sau gần 2 năm đội tuyển Việt Nam mới trở lại thi đấu trên sân Mỹ Đình, người hâm mộ từ nhiều địa phương như Nam Định, Hải Phòng hay hội CĐV Thể Công Viettel đã có mặt từ rất sớm để tiếp lửa cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Càng sát giờ bóng lăn, đông đảo cổ động viên "đội mưa" đến sân Mỹ Đình. ẢNH: MINH HOÀNG

>>Ở một khu vực khác, khi xe buýt chở đội tuyển Việt Nam tiến vào sân Mỹ Đình lúc 18g30, khoảng chục cổ động viên vẫn đứng dưới mưa, vẫy cờ, hò reo và hô vang tên các tuyển thủ để tiếp thêm động lực trước trận đấu quan trọng.

Dòng người đổ về sân Mỹ Đình càng lúc càng đông khi thời điểm bóng lăn đến gần. Xen giữa dòng người, lực lượng phe vé cũng liên tục chèo kéo những khán giả chưa có vé với hy vọng bán hết số vé còn lại trước giờ thi đấu.

Một phe vé "chợ đen" chào bán cổ động viên đi ô tô. ẢNH: MINH HOÀNG

Sự hiện diện của hàng chục nghìn cổ động viên bất chấp mưa gió đến sân Mỹ Đình được xem là nguồn động viên tinh thần to lớn cho đội tuyển Việt Nam. Bởi cuộc so tài với Singapore mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với toàn đội. Sau 2 lượt trận, Nguyễn Quang Hải cùng các đồng đội đang kém chính đối thủ 3 điểm trên bảng xếp hạng. Điều đó khiến mục tiêu giành trọn 3 điểm gần như trở thành nhiệm vụ bắt buộc nếu thầy trò HLV Kim Sang-sik muốn tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng trong, trước khi bước vào chuyến làm khách đầy thử thách trên sân Indonesia ở lượt đấu tiếp theo.

HỮU THÀNH