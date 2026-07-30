HLV Gavin Lee (Singapore): 'Chúng tôi phải duy trì được trạng thái tốt nhất khi gặp đội tuyển Việt Nam'

HLV Gavin Lee của Singapore đánh giá cao đương kim vô địch Việt Nam, nhưng vẫn tự tin cùng các học trò giành trọn 3 điểm trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) để tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026.

HLV Gavin Lee của Singapore tự tin ở chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình của đội tuyển Việt Nam. ẢNH: MINH HOÀNG

Phát biểu tại buổi họp báo trưa 30-7, HLV Gavin Lee nhấn mạnh: "Chúng tôi bước vào mọi trận đấu với mục tiêu giành chiến thắng. Trận gặp tuyển Việt Nam sẽ cho thấy chúng tôi có thể tiến xa đến đâu ở giải đấu này, đồng thời là bước chuẩn bị cho Asian Cup 2027. Việt Nam là đối thủ rất mạnh, nhưng chúng tôi tin vào khả năng của mình".

Nhà cầm quân này nói thêm: "Tôi không thay đổi quan điểm. Chúng tôi đã có kết quả tốt ở hai trận đầu tiên và với tiềm năng hiện tại, toàn đội hoàn toàn có thể giành chiến thắng. Điều quan trọng là phải thể hiện đúng phong độ, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình để hoàn thành mục tiêu đề ra".

Sau hai lượt trận đầu tiên, Singapore dẫn đầu bảng A với 6 điểm tuyệt đối. Thầy trò HLV Gavin Lee hơn tuyển Việt Nam và Indonesia 3 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận. Vì vậy, nếu giành chiến thắng tại Mỹ Đình, Singapore sẽ tiến một bước dài trên hành trình giành vé vào bán kết.

Buổi họp báo trước trận đấu của Singapore diễn ra thoải mái. ẢNH: MINH HOÀNG

Dù đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm, HLV Gavin Lee cho biết đội bóng của ông sẽ không thay đổi cách tiếp cận quen thuộc. Ông phân tích: "Mọi trận đấu, chúng tôi đều tổ chức đội hình theo cùng một cách. Điều quan trọng là giữ vững vị trí và cự ly giữa các tuyến. Dù phải phòng ngự hay chịu sức ép, đặc biệt ở những phút cuối, chúng tôi vẫn phải kiểm soát được tình hình và không để mất thế trận quá sớm".

HLV Gavin Lee đánh giá tuyển Việt Nam là thử thách hoàn toàn khác so với Campuchia và Timor Leste, hai đối thủ mà Singapore đã vượt qua ở hai lượt trận đầu tiên. Ông tiết lộ đội tuyển Singapore đã có chuyến tập huấn tại Okinawa (Nhật Bản) nhằm tích lũy kinh nghiệm thi đấu trong những trận có cường độ và áp lực cao để chuẩn bị cho màn so tài với đội chủ nhà.

"Qua những gì quan sát được, tuyển Việt Nam là một tập thể mạnh, có HLV giỏi, tổ chức đội hình tốt và sở hữu nhiều cầu thủ nổi bật ở từng vị trí. Chúng tôi phải duy trì sự tập trung cao nhất nếu muốn đạt kết quả tích cực", ông nói.

Trận đấu giữa Việt Nam và Singapore ở lượt trận thứ ba bảng A thuộc ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 31-7 trên sân Mỹ Đình.

Tham dự buổi họp báo cùng HLV Gavin Lee còn có tiền đạo Ilhan Fandi. Chân sút chủ lực của Singapore chia sẻ: "Dù tôi hay đồng đội ghi bàn thì điều đó đều rất tốt. Quan trọng nhất là toàn đội tập trung thi đấu hết mình để giành kết quả tích cực. Chúng tôi biết gặp tuyển Việt Nam sẽ không hề dễ dàng, nhưng cả đội đã sẵn sàng. Đây cũng là động lực để chúng tôi thể hiện bản thân".

HỮU THÀNH