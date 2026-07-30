Đình Bắc đề cao tính đồng đội ở đội tuyển Việt Nam

Cùng tham dự họp báo trước trận đấu với Singapore với HLV Kim Sang-sik, tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc đã khẳng định toàn đội quyết tâm hướng đến chiến thắng nhằm tạo khí thế trước khi sang Indonesia đá trận tiếp theo.

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Quả bóng Bạc Việt Nam 2025 cho biết: “Toàn đội đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, làm việc chăm chỉ từ các buổi họp chiến thuật đến những buổi tập trên sân. Trận đấu với Singapore rất quan trọng và toàn đội đặt mục tiêu giành chiến thắng, tạo đà cho chuyến làm khách trước Indonesia".

Xen giữa những chân sút nhập tịch có trình độ cao ở đội tuyển Việt Nam, Đình Bắc đã sớm thể hiện sự mạnh mẽ và hiệu quả ở trận ra quân gặp Timor Leste khi ghi 3 bàn thắng và 1 đường kiến tạo. Nhiều người hy vọng chân sút này sẽ tiếp tục bùng nổ trước Singapore, anh chia sẻ: “Bóng đá là môn thể thao tập thể, không chỉ là sự kết hợp giữa tôi với Xuân Son hay Hoàng Hên. Sức mạnh của đội tuyển đến từ sự gắn kết, và chúng tôi sẵn sàng có một trận đấu tốt trước Singapore".

Thuận lợi cho Đình Bắc là xung quanh anh đều là những cầu thủ giàu kinh nghiệm, lối chơi của chân sút này cũng khá tự do, chủ yếu là hoạt ở hành lang trái. Anh nhấn mạnh: “Bản thân tôi đã sẵn sàng cho trận đấu. Tôi biết người hâm mộ đang đặt nhiều kỳ vọng, nhưng với tôi, thành tích của tập thể luôn quan trọng hơn tất cả. Tôi chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Dù có ghi bàn hay không, chỉ cần đội tuyển giành được 3 điểm thì đó đã là điều khiến tôi hạnh phúc".

Đình Bắc hiện đang có trong tay 3 bàn thắng, chia sẻ vị trí dẫn đầu tốp ghi nhiều bằng thắng cùng chân sút cao gần 2m của Indonesia là Baker. Gặp đối thủ yếu hơn là Singapore trên sân nhà cũng là cơ hội để Đình Bắc tiếp tục lập công.

QUỐC CƯỜNG