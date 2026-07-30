Bóng đá trong nước

ASIAD 20-2026: Đầu tư những môn đủ sức cạnh tranh huy chương

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Thể thao Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chuẩn bị cho Đại hội thể thao châu Á - Asiad 20-2026 (khởi tranh vào tháng 9 tại Nhật Bản). Với chiến lược tập trung đầu tư cho những môn thi đấu có khả năng cạnh tranh huy chương, các đội tuyển trọng điểm đang tích cực tập huấn trong và ngoài nước.

Ở môn xe đạp đường trường, đội tuyển nam Việt Nam dự kiến có 3 tay đua: Quàng Văn Cường, Nguyễn Hướng và Phạm Lê Xuân Lộc. Sự góp mặt của Quàng Văn Cường, tay đua giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, cùng 2 gương mặt trẻ được kỳ vọng sẽ tạo nên sức mạnh tập thể cho đội tuyển.

Trong khi đó, đội tuyển xe đạp đường trường nữ tiếp tục đặt niềm tin vào Nguyễn Thị Thật cùng sự đồng hành của Nguyễn Thị Thi và Nguyễn Thị Thu Mai. Nhằm làm quen với điều kiện thi đấu địa hình cung đường đèo dốc tương tự tại Nhật Bản, đội tuyển nam đang tập huấn tại phường Phú Thủy (Lâm Đồng), còn đội nữ đóng quân tại phường Lang Biang - Đà Lạt (Lâm Đồng), là các cơ sở của Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia. Trước ngày tranh tài chính thức, cả hai đội sẽ có chuyến tập huấn ngắn ngày tại Nhật Bản để hoàn thiện chuyên môn và thích nghi với môi trường thi đấu.

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Tay đua Quàng Văn Cường sẽ tranh tài ở Asiad 20-2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bên cạnh xe đạp, bắn súng tiếp tục được xem là một trong những niềm hy vọng lớn nhất của thể thao Việt Nam. Tại Asiad 19-2023, xạ thủ Phạm Quang Huy đã mang về tấm HCV, tạo nên dấu mốc lịch sử cho tuyển bắn súng Việt Nam. Vì vậy, nhiệm vụ của đội tuyển ở kỳ đại hội năm nay không chỉ là bảo vệ thành tích đã đạt được, mà còn duy trì năng lực cạnh tranh cho mục tiêu dài hạn là Olympic Los Angeles 2028.

Cục Thể dục thể thao Việt Nam xác định bắn súng là môn trọng điểm, được đầu tư mạnh về thiết bị và chuyên gia cho đội tuyển. Chuyên gia Byambajav Altantsetseg (Mông Cổ) sẽ mang đến những phương pháp huấn luyện hiện đại, giúp các xạ thủ nâng cao trình độ chuyên môn. Những gương mặt chủ lực như Phạm Quang Huy, Trịnh Thu Vinh, Hà Minh Thành, Nguyễn Thùy Trang... được cung cấp 2 khẩu súng, đủ đạn để tập luyện và thi đấu.

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Nguyễn Xuân Son và đội tuyển Việt Nam ở chung nhóm ngoại hạng với Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026. ẢNH: NHẬT ANH

Song song với quá trình chuẩn bị trong nước, các xạ thủ Việt Nam còn liên tục được cọ xát quốc tế. 3 xạ thủ nội dung súng ngắn bắn nhanh là Hà Minh Thành, Vũ Tiến Nam và Trần Công Hiếu đã có chuyến tập huấn tại Pháp trong tháng 7. Mới đây, 17 xạ thủ thuộc các nội dung súng trường và súng ngắn cũng tham dự Cúp bắn súng thế giới 2026 tại Trung Quốc. Theo kế hoạch, đội tuyển dự kiến tập huấn chuyên sâu tại Hàn Quốc trước khi sang Nhật Bản thi đấu.

Chuẩn bị tham dự Asiad 20-2026, đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam đã chính thức hội quân trở lại vào ngày 29-7 với 29 cầu thủ. Trợ lý Đinh Hồng Vinh tiếp tục được giao phụ trách đội do HLV Kim Sang-sik bận tập trung cùng đội tuyển tham dự ASEAN Cup 2026.

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 29-7 đến 6-8, trước khi rà soát và chọn ra những gương mặt phù hợp cho kế hoạch chinh phục đấu trường châu Á ở Nhật Bản vào tháng 9 tới.

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NGUYỄN ANH

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Quàng Văn Cường Nguyễn Hướng Phạm Lê Xuân Lộc Phạm Quang Huy Nguyễn Thị Thu Mai Olympic Los Angeles 2028 Hà Minh Thành Đội tuyển nam Việt Nam Vũ Tiến Nam Xạ thủ ASIAD 20-2026

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