Lộ diện danh sách đội Olympic Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 20

Theo kế hoạch, vào tuần sau danh sách đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ được công bố để chuẩn bị cho buổi tập trung, hội quân vào ngày 29-7. Nhung thông tin từ những ngày qua thì đã lộ diện gần 2/3 danh sách.

Thể Công Viettel công bố 6 cái tên được triệu tập chuẩn bị cho ASIAD 20.

Qua đó, những “lò” đào tạo trẻ có thành tính tốt trong thời gian qua tiếp tục chiếm số đông quân số ở đợt tập trung lần này. Theo điều lệ ở môn bóng đá nam, các đội được phép đăng ký 22 cầu thủ, bao gồm các cầu thủ sinh từ ngày 1-1-2003 trở về sau và tối đa 3 cầu thủ quá tuổi (tức đội tuyển U23+3).

Chủ trương của VFF là sẽ ưu tiên cho lứa cầu thủ thuộc độ tuổi U21 tham dự ASIAD 2026 để nâng cao kinh nghiệm thực chiến. Từ bộ khung này sẽ bổ sung thêm một số cầu thủ U23 để cân đối đội hình. Danh sách chính thức chưa được công bố, nhưng thông tin rò rỉ từ những ngày qua đã nhận diện được khá nhiều cầu thủ được gọi tập trung.

CLB PVF-CAND có 7 cầu thủ được triệu tập, gồm: Nguyễn Quốc Toản, Lê Thắng Long, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Xuân Bắc, Võ Anh Quân, Nguyễn Thanh Nhàn. Thể Công Viettel cũng tiết lộ 6 cái tên được triệu tập bao gồm: Nguyễn Công Phương, Đặng Tuấn Phong, Nguyễn Mạnh Hưng, Vũ Quốc Anh, Nguyễn Hoàng Khanh, Trần Đức Duy. Trong đó có cả HLV Thạch Bảo Khanh cũng được mời tham gia thành phàn Ban huấn luyện.

Ảnh: SLNA FC

Sông Lam Nghệ An có 3 cầu thủ được gọi gồm thủ môn Cao Văn Bình - người hùng của U23 Việt Nam trong trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026 thắng Hàn Quốc, trung vệ Lê Nguyên Hoàng và tiền vệ Nguyễn Quang Vinh. Cả ba cầu thủ trên cùng với Thanh Nhàn và Xuân Bắc sẽ là những trụ cột của đội hình Olympic Việt Nam sắp đến.

Môn bóng đá nam sẽ diễn ra từ ngày 19-9 đến 4-10 tại Nhật Bản. Đội Olympic Việt Nam cùng bảng C với Uzbekistan, Philippines và Kuwait.

QUỐC CƯỜNG