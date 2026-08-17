Truyền thông quốc tế: Tuyển Việt Nam dứt điểm hiệu quả, rộng đường vào chung kết ASEAN Cup

Từ trang thông tin chính thức của giải đấu đến các kênh truyền thông bóng đá lớn tại Malaysia, Indonesia và Thái Lan, nhiều bài viết đều ghi nhận khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả của đội tuyển Việt Nam trong chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Malaysia ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam ăn mừng cùng người hâm mộ trên sân Kuala Lumpur sau trận đấu. ẢNH: ANH KHOA

Trên ASEAN United FC, kênh truyền thông chính thức của giải đấu, chiến thắng của Việt Nam được mô tả là màn trình diễn giúp đương kim vô địch tạo lợi thế đáng kể trước trận lượt về. Trang này đặc biệt nhấn mạnh pha đánh đầu đẹp mắt của Nguyễn Xuân Son ở cuối hiệp 1 và bàn phản lưới nhà của Faris Danish ở phút 86. Bài viết đánh giá Malaysia không đáng phải nhận thất bại với cách biệt 2 bàn nếu xét đến những cơ hội mà đội chủ nhà tạo ra, nhưng Việt Nam đã thể hiện sự sắc bén ở những thời điểm quyết định.

Các cơ hội bị bỏ lỡ của Malaysia cũng là điểm được truyền thông nước này tập trung phân tích. Nhật báo News Straits Times cho rằng đội tuyển Việt Nam đã “bước một chân” vào chung kết sau chiến thắng tại Kuala Lumpur. Tờ báo nhắc tới hai cơ hội liên tiếp của Malaysia trong hiệp 1, trong đó Patrik Lê Giang cản phá cú dứt điểm của Paulo Josue, còn Daryl Sham George bỏ lỡ cơ hội sút vào khung thành trống.

Trong khi đó, The Star cũng có góc nhìn tương tự khi gọi đây là “một đêm đáng quên” đối với Harimau Malaya (Hổ Mã Lai). Tờ báo cho rằng Malaysia đã kiểm soát bóng nhiều hơn trong hiệp 2 và nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, nhưng hàng phòng ngự Việt Nam thi đấu chắc chắn. Trong khi đó, đội khách tận dụng tốt các tình huống phản công để tạo ra khác biệt.

Tại Indonesia, Bola.com đánh giá chiến thắng 2-0 giúp đội tuyển Việt Nam “mở rộng cơ hội” tiến vào chung kết. Trang bóng đá lớn của Indonesia đặc biệt nhấn mạnh sự hiệu quả của Việt Nam trong một trận đấu mà Malaysia chơi khá chủ động. Bàn thắng của Xuân Son đến từ pha đánh đầu trong tư thế bay người, trước khi Faris Danish vô tình đưa bóng vào lưới nhà ở cuối trận.

Đội tuyển Việt Nam được truyền thông Đông Nam Á đánh giá cao về khả năng tận dụng cơ hội. ẢNH: ANH KHOA

Siam Sport của Thái Lan cũng dành sự chú ý cho khả năng chắt chiu cơ hội của đội tuyển Việt Nam. Theo trang thể thao lớn của Thái Lan, Malaysia kiểm soát bóng và tạo ra nhiều pha tấn công hơn trong khoảng thời gian đầu trận, nhưng hàng thủ Việt Nam vẫn duy trì sự chắc chắn. Chỉ một khoảnh khắc phản công ở phút 45+5 đã giúp Xuân Son đưa Việt Nam vượt lên dẫn trước.

Một điểm được nhiều nguồn truyền thông đề cập là tình huống VAR ở phút 61. Lê Giang Patrik ban đầu nhận thẻ đỏ sau pha lao ra ngoài vòng cấm để tranh chấp bóng với Mohamadou Sumareh. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra VAR, trọng tài đã hủy quyết định truất quyền thi đấu, xác định thủ môn Việt Nam đã chạm bóng trước trong tình huống này.

Với lợi thế 2-0, Việt Nam sẽ trở về Hà Nội chuẩn bị cho trận lượt về tại sân Mỹ Đình vào ngày 19-8. Siam Sport lưu ý rằng ASEAN Cup 2026 không áp dụng luật bàn thắng sân khách. Điều đó đồng nghĩa Malaysia sẽ phải tạo ra một cuộc lội ngược dòng thực sự nếu muốn ngăn đương kim vô địch Việt Nam tiến vào chung kết.

HỮU THÀNH